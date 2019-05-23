«Уфа-Алису» покидает лучший игрок и уезжает в Красногорск

Пока же, о московском «ЦСКА, как о новом женском гандбольном клубе только говорят и пишут в соцсетях. Интересно, что у нового гандбольного проекта, финансирование которого приписывают бизнес-структурам Президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, даже нет собственного сайта. Впрочем, все, что нужно для жизнедеятельности команды, наверняка появится в ближайшее время. В гандбольном мире уже устоялось мнение, что создание «ЦСКА» это, своего рода, конкурент и соперник для признанного лидера женского отечественного гандбола «Ростов-Дона», который собрал практически все значимые российские и международные трофеи за последние несколько лет.