«Уфа-Алису» покидает лучший игрок и уезжает в Красногорск

Posted 23 мая 2019, 10:46
Published 23 мая 2019, 10:46
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
Лучший снайпер уфимской команды, на счету которой в этом сезоне 111 мячей в 24 матчах, пополнит состав нового супер-клуба российской Суперлиги уже в июне.
В 20-х числах первого месяца лета состоится презентация «ЦСКА», руководство которого представит всю команду, ее тренерский штаб, административный и технический персонал на следующий сезон. Известно, что московский клуб постарался собрать всех лучших игроков из клубов с небольшими бюджетами, существенно повысив им зарплаты.
К примеру, по нашей информации, Екатерина Бобина будет получать в ЦСКА почти в четыре раз больше, чем в родной Уфе. Возмутитель спокойствия не скупится на контракты и для топовых гандболисток. Тольяттинская «Лада» не смогла удержать своего лидера, олимпийскую чемпионку Дарью Дмитриеву. Ей тоже сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. Ее доход в ЦСКА будет сравним с деньгами, получаемыми, к примеру, игроком четвертого звена хоккейного «Салавата Юлаева». Помимо качественных российских игроков за новоиспеченный клуб-олигарх будут выступать и сильные легионерки.
Пока же, о московском «ЦСКА, как о новом женском гандбольном клубе только говорят и пишут в соцсетях. Интересно, что у нового гандбольного проекта, финансирование которого приписывают бизнес-структурам Президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, даже нет собственного сайта. Впрочем, все, что нужно для жизнедеятельности команды, наверняка появится в ближайшее время. В гандбольном мире уже устоялось мнение, что создание «ЦСКА» это, своего рода, конкурент и соперник для признанного лидера женского отечественного гандбола «Ростов-Дона», который собрал практически все значимые российские и международные трофеи за последние несколько лет.
Появление еще одной сильной команды, якобы, должно прервать гегемонию ростовского супер-клуба, основным спонсором которого является известный олигарх Иван Саввиди. Добавим, что кроме Екатерины Бобиной, «Уфа-Алису» покинет еще один ведущий игрок, правый крайний Альбина Мурзалиева. Со следующего сезона она будет выступать за другой подмосковный клуб — звенигородскую «Звезду».
Кроме нее клуб покидают еще три игрока. Мария Белова и Алена Фролова приняли решение завершить профессиональные карьеры. А вот Марии Будилиной предложено искать новый клуб."
Между тем, менеджемент «Уфа-Алисы» уже работает над приглашением в команду потенциальных новичков, фамилии которых планирует объявить в июле.