БМК увеличил объем продаж метизов для различных отраслей промышленности

Posted 23 мая 2019, 07:24
Published 23 мая 2019, 07:24
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
Всего за этот период БМК отгрузил более 109 тыс. тонн метизов. Это почти на 3% больше, чем за 4 квартал 2018 года.
Наибольший рост – 96% – показала шарикоподшипниковая проволока для автопрома. На 13% выросли продажи оцинкованной проволоки, рост низкоуглеродистой для изготовления железобетонных конструкций составил 70%. Увеличились на 40% и 39% продажи гвоздей и стальной сетки, которая используется в бетонных изделиях взлетно-посадочных полос, заливных полов торговых центров и пр.
«Увеличение отгрузки как в целом, так и отдельных видов метизов БМК за 1 квартал 2019 года произошло за счет сезонного оживления спроса на рынке строительного сортамента и эффективной работы с клиентами», – отметил генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.