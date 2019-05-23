mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2019, 07:24

Published 23 мая 2019, 07:24

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

БМК увеличил объем продаж метизов для различных отраслей промышленности

23 мая 2019, 07:24
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») нарастил реализацию продукции для машиностроения и строительной отрасли в 1 квартале 2019 г. относительно 4 квартала 2018 г.

Всего за этот период БМК отгрузил более 109 тыс. тонн метизов. Это почти на 3% больше, чем за 4 квартал 2018 года.

Наибольший рост – 96% – показала шарикоподшипниковая проволока для автопрома. На 13% выросли продажи оцинкованной проволоки, рост низкоуглеродистой для изготовления железобетонных конструкций составил 70%. Увеличились на 40% и 39% продажи гвоздей и стальной сетки, которая используется в бетонных изделиях взлетно-посадочных полос, заливных полов торговых центров и пр.

«Увеличение отгрузки как в целом, так и отдельных видов метизов БМК за 1 квартал 2019 года произошло за счет сезонного оживления спроса на рынке строительного сортамента и эффективной работы с клиентами», – отметил генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.

Материалы по теме
БМК в феврале 2019 года увеличил отгрузку метизовБМК поставил новые канаты в полимере в страны СНГ и ЕвросоюзаБМК начал поставки своей продукции в страны СНГ и Евросоюза
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика