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Posted 22 мая 2019, 06:43

Published 22 мая 2019, 06:43

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Минобрнауки раскрыло, сколько зарабатывают ректоры в ВУЗах Башкирии

22 мая 2019, 06:43
В БашГУ средняя зарплата руководства превысила 200 тысяч рублей.

На сайте министерства науки и высшего образования России появилась информация о среднемесячной зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных министерству вузов за 2018 год.

Самым высокооплачиваемым стал проректор БашГУ научной работе Вадим Захаров, в среднем он зарабатывал в месяц свыше 661 тысячи рублей. Ректор БашГУ Николай Морозкин по зарплате отстал от него – свыше 455 тыс. рублей. В таблице минобрнауки содержатся данные по зарплате 11-ти руководителей БашГУ, их средняя зарплата (с учетом ректора и проректора по научной работе) составила 206 680 рублей.

На втором месте УГАТУ, его ректор Николай Криони в прошлом году зарабатывал в среднем по 352 752 рубля в месяц.

На третьем месте – УГНТУ, ректор Рамиль Бахтизин получал зарплату 272 719 рублей.

В БГПУ в прошлом году ректор Раиль Асадуллин зарабатывал до своей отставки в октябре по 258 тыс. рублей в месяц, а его сменщик Салават Сагитов в ранге врио получал по 128 тыс. рублей.

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