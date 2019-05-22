Минобрнауки раскрыло, сколько зарабатывают ректоры в ВУЗах Башкирии

Самым высокооплачиваемым стал проректор БашГУ научной работе Вадим Захаров, в среднем он зарабатывал в месяц свыше 661 тысячи рублей. Ректор БашГУ Николай Морозкин по зарплате отстал от него – свыше 455 тыс. рублей. В таблице минобрнауки содержатся данные по зарплате 11-ти руководителей БашГУ, их средняя зарплата (с учетом ректора и проректора по научной работе) составила 206 680 рублей.