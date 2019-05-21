После событий в Екатеринбурге в других регионах начали отменять застройку скверов

Похожая ситуация чуть не появилась в Улан-Удэ — власти планировали построить в парке «Юбилейный» военно-патриотический центр с партизанской деревней, жители города в ответ заявили, что намерены выйти на митинг протеста. В итоге исполняющий обязанности главы города Игорь Шутенков пообещал, что по данному вопросу будут проведены общественные слушания, а до тех пор работы в парке будут прекращены.