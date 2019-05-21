После событий в Екатеринбурге в других регионах начали отменять застройку скверов

Posted 21 мая 2019, 05:44
Published 21 мая 2019, 05:44
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
После многодневного противостояния сторонников и противников строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга, в других регионах тоже начали приостанавливать спорное строительство, сообщают «Новые известия».
Так, власти Челябинска уже приостановили проект возведения часовни возле Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), который также вызвал недовольство части студентов и местных жителей.
— Опыт Екатеринбурга должен быть изучен, — прокомментировал глава Челябинска Владимира Елистратова. — У нас пока всё приостановлено. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение. Строительство возле ЮУрГУ не ведётся и пока не планируется.
Кроме самой часовни в челябинском сквере предполагалось строительство ряда других объектов, однако многие челябинцы говорили, что это привело бы к изменению архитектурного ансамбля всего района и вырубке деревьев, была создана петиция против строительства и за проведение новых слушаний.
Похожая ситуация чуть не появилась в Улан-Удэ — власти планировали построить в парке «Юбилейный» военно-патриотический центр с партизанской деревней, жители города в ответ заявили, что намерены выйти на митинг протеста. В итоге исполняющий обязанности главы города Игорь Шутенков пообещал, что по данному вопросу будут проведены общественные слушания, а до тех пор работы в парке будут прекращены.
В Красноярске мэр города Сергей Ерёмин подписал постановление о запрете строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора на месте сквера, пообещав найти для него другое место.