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Posted 21 мая 2019, 05:44

Published 21 мая 2019, 05:44

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

После событий в Екатеринбурге в других регионах начали отменять застройку скверов

21 мая 2019, 05:44
Необходимость застройки скверов вызвала сомнения у властей Челябинска, Улан-Удэ и Красноярска.

После многодневного противостояния сторонников и противников строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга, в других регионах тоже начали приостанавливать спорное строительство, сообщают «Новые известия».

Так, власти Челябинска уже приостановили проект возведения часовни возле Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), который также вызвал недовольство части студентов и местных жителей.

— Опыт Екатеринбурга должен быть изучен, — прокомментировал глава Челябинска Владимира Елистратова. — У нас пока всё приостановлено. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение. Строительство возле ЮУрГУ не ведётся и пока не планируется.

Кроме самой часовни в челябинском сквере предполагалось строительство ряда других объектов, однако многие челябинцы говорили, что это привело бы к изменению архитектурного ансамбля всего района и вырубке деревьев, была создана петиция против строительства и за проведение новых слушаний.

Похожая ситуация чуть не появилась в Улан-Удэ — власти планировали построить в парке «Юбилейный» военно-патриотический центр с партизанской деревней, жители города в ответ заявили, что намерены выйти на митинг протеста. В итоге исполняющий обязанности главы города Игорь Шутенков пообещал, что по данному вопросу будут проведены общественные слушания, а до тех пор работы в парке будут прекращены.

В Красноярске мэр города Сергей Ерёмин подписал постановление о запрете строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора на месте сквера, пообещав найти для него другое место.

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