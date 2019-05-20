Задержка рейса Уфа-Москва на «Sukhoi SuperJet 100» составила пять часов

Posted 20 мая 2019, 05:26
Published 20 мая 2019, 05:26
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
Вчера, 19 мая, в уфимском аэропорту задержался вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU-1439.
Самолет «Sukhoi SuperJet 100» должен был вылететь в московское «Шереметьево» в 12:20. Вылет задержали на пять часов. Самолет вылетел только в 17:26.
По регламенту всем 58 пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Как выяснилось позже, связано это было с неисправностью самолета, какой именно, в «Аэрофлоте» пока не сообщили.
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку из-за пожара на борту. Погибли 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа. Ранее Медиакорсеть подробно изложила хронологию ЧП и причины произошедшего.