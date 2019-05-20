mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 мая 2019, 05:26

Published 20 мая 2019, 05:26

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Задержка рейса Уфа-Москва на «Sukhoi SuperJet 100» составила пять часов

20 мая 2019, 05:26
Пассажиров во время ожидания обеспечили горячей едой и напитками.

Вчера, 19 мая, в уфимском аэропорту задержался вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU-1439.

Самолет «Sukhoi SuperJet 100» должен был вылететь в московское «Шереметьево» в 12:20. Вылет задержали на пять часов. Самолет вылетел только в 17:26.

По регламенту всем 58 пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Как выяснилось позже, связано это было с неисправностью самолета, какой именно, в «Аэрофлоте» пока не сообщили.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку из-за пожара на борту. Погибли 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа. Ранее Медиакорсеть подробно изложила хронологию ЧП и причины произошедшего.

Материалы по теме
В «Аэрофлоте» после трагедии с суперджетом отменили десятки рейсовВ Москве задержали второй за сутки рейс «Суперджета» компании «Аэрофлот»«Аэрофлот» отменил уфимские рейсы на самолете «Суперджет»
#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика