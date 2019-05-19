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Posted 19 мая 2019, 08:15

Published 19 мая 2019, 08:15

Modified 17 октября 2022, 19:56

Updated 17 октября 2022, 19:56

ФК «Уфа» потеряла шансы на прямое попадание в премьер-лигу в следующем сезоне

19 мая 2019, 08:15
Теперь, чтобы остаться, в премьер-лиге, «Уфе» надо победить соперника из ФНЛ в стыковых матчах.

Футбольный клуб «Уфа» точно сыграет стыковые матчи с клубом ФНЛ за право остаться в премьер-лиге, сообщает «Советский спорт». Уфимцы не смогут догнать «Динамо», идущее на 12-м месте.

Вчера, 18 мая, «Уфа» проиграла «Оренбургу» — 0:2, а «Динамо» играет сегодня с «Енисеем», аутсайдером чемпионата. Уфимский клуб имеет 26 очков, отставая от московского клуба на 5 очков. Впереди у «Уфы» матч с «Локомотивом» в последнем туре чемпионата России, но даже победа в этом матче не позволяет обогнать «Динамо» и выйти из зоны стыковых матчей.

Теперь «Уфе» предстоит сыграть либо с «Томью», либо с «Нижним Новгородом». Главный тренер ФК «Уфа» на послематчевой пресс-конференции сказал, что «выбирать соперника в ФНЛ они не будут». История уфимского клуба говорит о том, что «Нижний Новгород» — неудобный соперник для «Уфы», поскольку уфимский клуб дважды проигрывал ему в Кубке России. А «Томь» уфимцы обыграли, когда впервые завоевали право выступать в премьер-лиге.

По итогам сезона премьер-лигу покинут «Енисей» и «Анжи». В зоне стыковых матчей также находятся «Крылья Советов».

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