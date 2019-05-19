ФК «Уфа» потеряла шансы на прямое попадание в премьер-лигу в следующем сезоне

Теперь «Уфе» предстоит сыграть либо с «Томью», либо с «Нижним Новгородом». Главный тренер ФК «Уфа» на послематчевой пресс-конференции сказал, что «выбирать соперника в ФНЛ они не будут». История уфимского клуба говорит о том, что «Нижний Новгород» — неудобный соперник для «Уфы», поскольку уфимский клуб дважды проигрывал ему в Кубке России. А «Томь» уфимцы обыграли, когда впервые завоевали право выступать в премьер-лиге.