Жена экс-прокурора Советского района Уфы: Я знаю, почему выпустили Комлева

Posted 18 мая 2019, 09:00
Published 18 мая 2019, 09:00
Modified 17 октября 2022, 19:56
Updated 17 октября 2022, 19:56
Мировой судья Татьяна Гарифуллина, супруга задержанного в сентябре 2018 прокурора Советского района Уфа, высказала свое мнение, почему задержанного по подозрению в хищении 2 млрд руб у дольщиков ЖК «Миловский парк» Дмитрия Комлева суд поместил под домашний арест, а не в СИЗО. Она связывает это с делом своего мужа, по которому Комлев является главным свидетелем, ведь, по данным следствия, именно он передал взятку в 5,5 млн руб через Рамазанова Гарифуллину.
- Есть сведения о том, что еще не проведена очная ставка с главным свидетелем по делу Комлевым, которого никак не могут подготовить к данному следственному действию, хотя имеется подробная инструкция руководителя следствия (которая случайна попала к нам в руки), как ее необходимо провести и какие показания должен дать Комлев. А пока не будет проведена данная очная ставка, и Комлевым не будут даны нужные следствию показания в отношении прокурора, не сидеть ему в СИЗО, а находиться на свободе под полным контролем оперативных сотрудников, которым безразлична судьба 1,5 тысячи дольщиков и их семей, - пояснила Татьяна Гарифуллина.
Также по ее словам, на мужа оказывается давление, в отношении него назначена комплексная судебная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.
- Это является нарушением требований уголовно-процессуального закона, поскольку он никогда не состоял на учете у врача-психиатра, не получал черепно-мозговых травм, 22 года проработал в органах прокуратуры, что само по себе не может говорить о наличии у него какого-либо психиатрического заболевания, - считает она. - Полагаю, что назначение данной экспертизы также является лишь формой очередного давления на него.
Прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин 10 сентября 2018 года был задержан с поличным в своем кабинете при получении взятки в 5,5 млн руб. Позже суд выбрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, которое не раз продлевалось, последним решением суда содержание его под стражей продлено до 11 июня.
Жена прокурора и сам прокурор отрицают факт взятки, преподнося события так, что знакомый прокурора юрист Рамазанов принес ему в кабинет пакет с 5,5 млн рублей, из которых 5 млн оказались муляжом, со словами: «Там водка, потом выпьешь!». Сразу после этого, по версии задержанного, и состоялось его задержание.