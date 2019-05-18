Жена экс-прокурора Советского района Уфы: Я знаю, почему выпустили Комлева

- Есть сведения о том, что еще не проведена очная ставка с главным свидетелем по делу Комлевым, которого никак не могут подготовить к данному следственному действию, хотя имеется подробная инструкция руководителя следствия (которая случайна попала к нам в руки), как ее необходимо провести и какие показания должен дать Комлев. А пока не будет проведена данная очная ставка, и Комлевым не будут даны нужные следствию показания в отношении прокурора, не сидеть ему в СИЗО, а находиться на свободе под полным контролем оперативных сотрудников, которым безразлична судьба 1,5 тысячи дольщиков и их семей, - пояснила Татьяна Гарифуллина.