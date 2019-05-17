В Уфе всех троих подозреваемых в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Напомним, в конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница заявила, что ее изнасиловали трое полицейских руководителей: 51-летний бывший начальник Уфимского районного Управления МВД Эдуард Матвеев, 50-летний бывший начальник Кармаскалинского РОВД Салават Галиев и 34-летний бывший начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Все участники этой истории были уволены.