В Уфе всех троих подозреваемых в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Posted 17 мая 2019, 11:32
Published 17 мая 2019, 11:32
Modified 17 октября 2022, 19:55
Updated 17 октября 2022, 19:55
Бывшего полицейского, 51-летнего Эдуарда Матвеева, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, отпустили под домашний арест, сообщают «Вести-Башкортостан».
Такое решение было принято в Верховном суде Башкирии сегодня, 17 мая. Сейчас все трое подозреваемых оказались под домашним арестом.
Напомним, в конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница заявила, что ее изнасиловали трое полицейских руководителей: 51-летний бывший начальник Уфимского районного Управления МВД Эдуард Матвеев, 50-летний бывший начальник Кармаскалинского РОВД Салават Галиев и 34-летний бывший начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Все участники этой истории были уволены.