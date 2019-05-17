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Posted 17 мая 2019, 08:13

Published 17 мая 2019, 08:13

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

В Уфе началось плановое отключение горячей воды

17 мая 2019, 08:13
Опубликован график отключения воды на лето.

В Уфе начались гидравлические испытания сетей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Проводятся они для того, чтобы выявить дефекты на трубопроводах и провести необходимый ремонт в течение лета. Отключения воды уже начались и продлятся до 9 сентября. Но в основном отключения должны завершиться 19 августа.

Этим летом отключат воду на следующих объектах:

Адреса отключаемых жилых домов

Период отключения

Причина отключения

Орджоникидзе 6,8,10; Машиностроителей 4,4/1,6; Интернациональная 139,141,141/1,143,145,147,149; Хакимова 3,5.

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая 162, 164, 164/1, 166, 166/1; Черниковская 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65,67,69,71, 71/1,73,73/1,75,75/1,77; Машиностроителей 10,12,14,14/1.

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая 156, Машиностроителей 19,21,21/1; Черниковская 43

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 88/1,90,90/1,92,92/1,94,96,98,100; Интернациональная 125, 125/1, 125/2, 127,127/1,129,129/1,129/2,131, 131/1,133,135; Машиностроителей 7,9

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 79,81,81/1,83,85,87,87/1,89,91,93,95;

Машиностроителей 13,13/1,15,17,

Коммунаров 3,4,6,8,10

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Интернациональная 113,115,117,119,119/1,121,123/1; Первомайская 76,76/1,78,78/1,80,82,84,84/1,84/2,86; Свободы 4,6,8

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 67,69,69а,71,71а,73,75,75а, Свободы 14,16,18; Черниковская 14, Кремлевская 19

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 62,64,64/1,66,66/1,66/2,68,68/1,68/2,70,70/1; Интернациональная 101,103,103/1,105,107,107/1; Свободы 1,3,5

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 59,61,63,63а,65,65а; Гончарова 14,16; 40 лет Октября 12,12а,16,18;

Черниковская 12,14

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Невского 10, Первомайская 49, 51, 53, 53а, 55; 40 лет Октября 2,4,4а,6,8; Гончарова 13

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Интернациональная 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1,93,95,95/1;

Первомайская 48,50,50/1,52,56,58,58/1,58/2;

Невского 4,6,6/1,8.

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 42,44,44/1,46; Победы 12,12/1; Невского 7,9,11.

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Архитектурная 14, Первомайская 33,35; Маковского 24

тк 1939 Первомайская 37,39; Архитектурная 18,20;

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 32,34,36,38,40; Шумавцова 19,21,23;

Маковского 8,8/1,10,10/1,10/2,16;

Победы 7,7/1,9,9/1,9/2,11;

Нежинская 37,39

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Интернациональная 73,75,77,79; Победы 6,8,10,10а; Невского 3,5,5/1.

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Интернациональная 63,63а,65/1,67; Нежинская 36,38,40,40а,42а,

Победы 3/1;

Общежития УМПО Нежинская 38а,42,44; Маяковского 4.

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Черниковская 3/1,5/1,7/1,9,9/1;

Свободы 15;

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Свободы 24; Кольцевая 128,130

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

кв.163 Кольцевая 132, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140; И.Франко 8, 12;

Черниковская 19,/1, 19/2, 25/1;

Кремлевская 31

УК «Сервисстройинвест» И.Франко 10

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Интернациональная 151, 153, 153/1, 155, 159,161,163,165; Вострецова 3,5,7,9,9/1,9/2,9/3,11,13; Орджоникидзе 12,14,16,18,18/1,18/2,20/1,22;

Хакимова 4,6,8;

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Интернациональная 167, 171/1, 173/1, 175/1, 179/1,179/2,179/3, 181/1,181/2,181/3,185,185/1,187/1,187/2, 187/3,189,191,193,193/1,193/2;

Вологодская 20,20/1,22,/2;

Орджоникидзе 26,26/1,26/2,36;

Вострецова 4,4/1,6,6/1,8,8/1,10,12,14,14/1

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Вологодская 24,26,28; Орджоникидзе 19; Черниковская 52,54,56

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Черниковская 42,44,46,48,50,50/1; Орджоникидзе 5,7,9,11,13,13/1

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Черниковская 79,79/1,79/2,81,83,83/1,83/2, 85,85/1, 87, 89/1,89/2; Б.Хмельницкого 49/1,52/1; Кольцевая 172/1; Вологодская 32,32/1

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая168,168/1,170,170/1,170/2,172, 174,180; Вологодская 34,38; Черниковская 75/2,75/3; Б.Хмельницкого 49,54,55,55/1,56,57,57/1, 58,60,61,62,64, 60/1

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Ушакова 68,70,70/1,72,72/1,74; Кольцевая 198,200,202,204; Вологодская 17,19,19/1,21,21/1,23

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Вологодская 7,9,11,13,13/1,15, 15/1; Ушакова 56,60,62,62/1,64,64/1; Плеханова 1,3,5,7,9,9/1,11,11/1,13

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Орджоникидзе, 32/1

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Архитектурная 2,4,8,10; Первомайская 27,29,31.

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 26,28,28а,30,30а; Ульяновых 26; Шумавцова 11,13

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Ульяновых 20, 24; Шумавцова 1

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Кольцевая 195,197,201/1,201/2,201/4, 203/1,203/3,205,205/1,205/2,207; Вологодская 27/1,27а

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Коммунаров 67,69,69/1,69/2,71/1,75, Вологодская 77,79,79а,81,81/1,81/2, Ушакова 84,86,86/1,86/2,88,88/1,90,90/1

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Коммунаров 66,66/2

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Б.Хмельницкого 65; Кольцевая 183,185,187,189; Суворова 55

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Б.Хмельницкого,67,68,69,70,71,71/1,88,88/1, Кольцевая, 191, Вологодская, 52,54,54/1,56,58, Коммунаров, 58,60,62,59,59/1, 52.

Борисоглебская, 33,35,37

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Борисоглебская 30,30/1,30/2,34; Кольцевая 175/1,177, Коммунаров 26

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая 159/1; Пекинская 22

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Кольцевая 106, 108, Свободы 17

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Калинина 87

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Шкаповский переулок 5, Кольцевая 50

ИТП- Калинина 13,15, Ульяновых 44,46; Шкаповский переулок 1

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Калинина 2,4,8

Первомайская 21,23,

Мира 28,30,

Ульяновых 31,33,35,37,39

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Маяковского 21, Калинина 12,14, Архитектурная 5,5а

ИТП - Архитектурная 1, 3, Ульяновых 36, Калинина 16,18,20

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Ульяновых 29, Первомайская 22,24

ИТП - Ульяновых 19,19а,21,23,25,27; Нежинская 17

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Первомайская 20в в общежитии УТЭК

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

ТК-309 - Нежинская 11,15; Первомайская 16,18

Мира 18 – общежитие РЭЛИ

ИТП- Мира 22,24,24а

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

ТК-311 - Мира 15,17,19,23, Космонавтов 22, Нежинская 7.

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

ТК-312- Космонавтов 13

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

ТК-313 - Космонавтов 11,9. Первомайская 10

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

ТК-313 - Космонавтов 20,14,18, Нежинская 1,3

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая 6,8

ИТП- Нежинская 2,6.

Мира 9/3

Общ. УТЭК Нежинская 4а

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Пинского 6,8,10. Космонавтов 3,5,7

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Общ. УГНТУ Космонавтов 8/1,8/2. Кольцевая 5,7.

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Комарова 26

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Комарова 12,14,18,18/1. Мира 5,7,9

Космонавтов 2,6 общ. (УГНТУ)

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Кольцевая 5/2, Кольцевая 3/1 – общ. УГНТУ

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая 91,89

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая 72,76,78,Репина 4, 6, 8 Калинина 51, Боткина 3,5,7

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Калинина 54,Репина 5,5а,

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Победы 20

Рыбакова 9 – общ. УМКК

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Победы 29,33,35. Калинина 17,19,

Шкаповский переулок 4,4а,6,8,8а,1. Кольцевая,54,56

ИТП-Калинина 19,27; Победы,29

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Нежинская 8,10,12,14,16; Мира 16, Ульяновых 15

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Мира 12, Ульяновых 11,11/1,11/2,11/3,13,13/1; Интернациональная 29,31

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Интернациональная 1,13/1,15/1,19/1,19,21,23,23,27; Мира 3,4, 8,

С.Двинская 10,20,20/3

Комарова 8

С. Двинская,20/3; Интернациональная,1,23,25,27

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Кольцевая 51(УК), 53,53/1,53/2,55/1

Ульяновых,53; Горького,68,70/1

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Победы 45 (общ.),Горького 76,

Кольцевая 61

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Калинина 11, Ульяновых 43,47;

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Мира 36,38; Калинина 1,3,5,7, 7/1; Кольцевая 32,34,34а,36,36а, 38, Толстого 1,3,5;

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Конституции,5; Мира,45,45а,45б,47; Горького,44

ИТП-Горького,38,40; Кольцевая,43

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

ТК 625,626 Толстого 13, Горького 54,56; Кольцевая,49

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

ТК 406 Кольцевая 45, 45а, Мира,46; Горького,52

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Конституции 9,9а,11,13 Мира 31,33, 35,37, Кольцевая 26,30

ИТП-Конституции 13; Мира,31,33,37,39; Кольцевая,30

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Первомайская 11,15, Конституции 12, Кольцевая 22,24

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Конституции 2,4,4а,6,8, Комарова 36б,38,38а,40, Кольцевая 31а,33,33а,33б

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Пинского 7,1,3, Первомайская 6а, 2,2а,4а,6, Кольцевая 25,27,27а, М.Пинского 5

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая 31,Комарова 34,34а,36,36а, Первомайская 1,1а,3а,5,5б,9,9а

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

22.07-02.08.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Герцена 14а, Рыбакова 22

13.05-19.05.2019

03.09-09.09.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

05.06-11.06.2019

17.06-21.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая,106,108 ; Калинина 87; Свободы,17

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Б.Хмельницкого 133,135,143/1, Вологодская 76,76/1,78,

Кремлевская 65,67

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Б.Хмельницкого 123,125,127,127/129,131, Вологодская 64,66,68, Кремлевская 76

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Борисоглебская 15,17/1, Коммунаров 55, Суворова 70

ИТП - Борисоглебская 15,17/1

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Кремлевская 57, 57/1, 57/2,57/3,59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3,

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Борисоглебская 18,20,22,24,26,28,28/1

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Борисоглебская 21/1

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Борисоглебская 35,37,

Коммунаров 51.

20.05-26.05.2019

19.08-25.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Б.Хмельницкого 92,92/1,94

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ

Свободы 47/1,47/2,51/1,

Вологодская 141/1

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

ИТП- Кулибина 40/1

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

08.07-19.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Калинина 67,69, Невского 19,21,23,25

ИТП Кольцевая 104 ; Невского,23,25

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

27.05-02.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Кулибина 13, 13а, 15, 17, 19, 19а,19а/1,19б/2, Кольцевая 119

ИТП- Кольцевая 119

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

27.05-02.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Кулибина 3,5,7,7а, Короленко 2,4,6,8,8/1, Калинина 65, Кольцевая 92,94,96,98

ИТП-Кулибина,3,5(общ.),7,7а; Короленко,2,4,6,8,8/1 Калинина,65

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

27.05-02.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Герцена 50,

Кольцевая 107,107/1, 109,109/1, 111, 111/1

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

27.05-02.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

Калинина 55,57,57а,59,61,63, Боткина 4, Кольцевая 86,88.

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

27.05-02.06.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС

ИТП-Кольцевая,86,88 Боткина,4; Калинина,61,63,57а

12.08.-18.08.2019

19.08-25.08.2019

26.08-01.09.2019

Гидравлические испытания квартальных тепловых сетей

Д. Донского 34,38,40

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Свободы 35, Донского 83

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кольцевая 145,149

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Кремлевская 53,55,53/1, Борисоглебская 4,4/1,8,10,12

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Пекинская 11а,17а, ПСК-6 Пекинская 15/1

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Пекинская 33,33/1,35,37

27.05-02.06.2019

13.08-19.08.2019

Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей

24.06-05.07.2019

Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей

Полный график опубликован на официальном сайте «БСК».

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