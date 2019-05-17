В Уфе началось плановое отключение горячей воды

Posted 17 мая 2019, 08:13
Published 17 мая 2019, 08:13
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
В Уфе начались гидравлические испытания сетей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Проводятся они для того, чтобы выявить дефекты на трубопроводах и провести необходимый ремонт в течение лета. Отключения воды уже начались и продлятся до 9 сентября. Но в основном отключения должны завершиться 19 августа.
Этим летом отключат воду на следующих объектах:
|
Адреса отключаемых жилых домов
|
Период отключения
|
Причина отключения
|
Орджоникидзе 6,8,10; Машиностроителей 4,4/1,6; Интернациональная 139,141,141/1,143,145,147,149; Хакимова 3,5.
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая 162, 164, 164/1, 166, 166/1; Черниковская 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65,67,69,71, 71/1,73,73/1,75,75/1,77; Машиностроителей 10,12,14,14/1.
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая 156, Машиностроителей 19,21,21/1; Черниковская 43
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 88/1,90,90/1,92,92/1,94,96,98,100; Интернациональная 125, 125/1, 125/2, 127,127/1,129,129/1,129/2,131, 131/1,133,135; Машиностроителей 7,9
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 79,81,81/1,83,85,87,87/1,89,91,93,95;
Машиностроителей 13,13/1,15,17,
Коммунаров 3,4,6,8,10
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Интернациональная 113,115,117,119,119/1,121,123/1; Первомайская 76,76/1,78,78/1,80,82,84,84/1,84/2,86; Свободы 4,6,8
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 67,69,69а,71,71а,73,75,75а, Свободы 14,16,18; Черниковская 14, Кремлевская 19
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 62,64,64/1,66,66/1,66/2,68,68/1,68/2,70,70/1; Интернациональная 101,103,103/1,105,107,107/1; Свободы 1,3,5
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 59,61,63,63а,65,65а; Гончарова 14,16; 40 лет Октября 12,12а,16,18;
Черниковская 12,14
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Невского 10, Первомайская 49, 51, 53, 53а, 55; 40 лет Октября 2,4,4а,6,8; Гончарова 13
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Интернациональная 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1,93,95,95/1;
Первомайская 48,50,50/1,52,56,58,58/1,58/2;
Невского 4,6,6/1,8.
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 42,44,44/1,46; Победы 12,12/1; Невского 7,9,11.
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Архитектурная 14, Первомайская 33,35; Маковского 24
тк 1939 Первомайская 37,39; Архитектурная 18,20;
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 32,34,36,38,40; Шумавцова 19,21,23;
Маковского 8,8/1,10,10/1,10/2,16;
Победы 7,7/1,9,9/1,9/2,11;
Нежинская 37,39
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Интернациональная 73,75,77,79; Победы 6,8,10,10а; Невского 3,5,5/1.
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Интернациональная 63,63а,65/1,67; Нежинская 36,38,40,40а,42а,
Победы 3/1;
Общежития УМПО Нежинская 38а,42,44; Маяковского 4.
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Черниковская 3/1,5/1,7/1,9,9/1;
Свободы 15;
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Свободы 24; Кольцевая 128,130
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
кв.163 Кольцевая 132, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140; И.Франко 8, 12;
Черниковская 19,/1, 19/2, 25/1;
Кремлевская 31
УК «Сервисстройинвест» И.Франко 10
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Интернациональная 151, 153, 153/1, 155, 159,161,163,165; Вострецова 3,5,7,9,9/1,9/2,9/3,11,13; Орджоникидзе 12,14,16,18,18/1,18/2,20/1,22;
Хакимова 4,6,8;
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Интернациональная 167, 171/1, 173/1, 175/1, 179/1,179/2,179/3, 181/1,181/2,181/3,185,185/1,187/1,187/2, 187/3,189,191,193,193/1,193/2;
Вологодская 20,20/1,22,/2;
Орджоникидзе 26,26/1,26/2,36;
Вострецова 4,4/1,6,6/1,8,8/1,10,12,14,14/1
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Вологодская 24,26,28; Орджоникидзе 19; Черниковская 52,54,56
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Черниковская 42,44,46,48,50,50/1; Орджоникидзе 5,7,9,11,13,13/1
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Черниковская 79,79/1,79/2,81,83,83/1,83/2, 85,85/1, 87, 89/1,89/2; Б.Хмельницкого 49/1,52/1; Кольцевая 172/1; Вологодская 32,32/1
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая168,168/1,170,170/1,170/2,172, 174,180; Вологодская 34,38; Черниковская 75/2,75/3; Б.Хмельницкого 49,54,55,55/1,56,57,57/1, 58,60,61,62,64, 60/1
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Ушакова 68,70,70/1,72,72/1,74; Кольцевая 198,200,202,204; Вологодская 17,19,19/1,21,21/1,23
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Вологодская 7,9,11,13,13/1,15, 15/1; Ушакова 56,60,62,62/1,64,64/1; Плеханова 1,3,5,7,9,9/1,11,11/1,13
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Орджоникидзе, 32/1
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Архитектурная 2,4,8,10; Первомайская 27,29,31.
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 26,28,28а,30,30а; Ульяновых 26; Шумавцова 11,13
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Ульяновых 20, 24; Шумавцова 1
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Кольцевая 195,197,201/1,201/2,201/4, 203/1,203/3,205,205/1,205/2,207; Вологодская 27/1,27а
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Коммунаров 67,69,69/1,69/2,71/1,75, Вологодская 77,79,79а,81,81/1,81/2, Ушакова 84,86,86/1,86/2,88,88/1,90,90/1
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Коммунаров 66,66/2
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Б.Хмельницкого 65; Кольцевая 183,185,187,189; Суворова 55
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Б.Хмельницкого,67,68,69,70,71,71/1,88,88/1, Кольцевая, 191, Вологодская, 52,54,54/1,56,58, Коммунаров, 58,60,62,59,59/1, 52.
Борисоглебская, 33,35,37
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Борисоглебская 30,30/1,30/2,34; Кольцевая 175/1,177, Коммунаров 26
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая 159/1; Пекинская 22
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Кольцевая 106, 108, Свободы 17
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Калинина 87
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Шкаповский переулок 5, Кольцевая 50
ИТП- Калинина 13,15, Ульяновых 44,46; Шкаповский переулок 1
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Калинина 2,4,8
Первомайская 21,23,
Мира 28,30,
Ульяновых 31,33,35,37,39
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Маяковского 21, Калинина 12,14, Архитектурная 5,5а
ИТП - Архитектурная 1, 3, Ульяновых 36, Калинина 16,18,20
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Ульяновых 29, Первомайская 22,24
ИТП - Ульяновых 19,19а,21,23,25,27; Нежинская 17
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Первомайская 20в в общежитии УТЭК
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
ТК-309 - Нежинская 11,15; Первомайская 16,18
Мира 18 – общежитие РЭЛИ
ИТП- Мира 22,24,24а
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
ТК-311 - Мира 15,17,19,23, Космонавтов 22, Нежинская 7.
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
ТК-312- Космонавтов 13
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
ТК-313 - Космонавтов 11,9. Первомайская 10
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
ТК-313 - Космонавтов 20,14,18, Нежинская 1,3
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая 6,8
ИТП- Нежинская 2,6.
Мира 9/3
Общ. УТЭК Нежинская 4а
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Пинского 6,8,10. Космонавтов 3,5,7
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Общ. УГНТУ Космонавтов 8/1,8/2. Кольцевая 5,7.
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Комарова 26
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Комарова 12,14,18,18/1. Мира 5,7,9
Космонавтов 2,6 общ. (УГНТУ)
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Кольцевая 5/2, Кольцевая 3/1 – общ. УГНТУ
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая 91,89
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая 72,76,78,Репина 4, 6, 8 Калинина 51, Боткина 3,5,7
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Калинина 54,Репина 5,5а,
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Победы 20
Рыбакова 9 – общ. УМКК
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Победы 29,33,35. Калинина 17,19,
Шкаповский переулок 4,4а,6,8,8а,1. Кольцевая,54,56
ИТП-Калинина 19,27; Победы,29
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Нежинская 8,10,12,14,16; Мира 16, Ульяновых 15
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Мира 12, Ульяновых 11,11/1,11/2,11/3,13,13/1; Интернациональная 29,31
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Интернациональная 1,13/1,15/1,19/1,19,21,23,23,27; Мира 3,4, 8,
С.Двинская 10,20,20/3
Комарова 8
С. Двинская,20/3; Интернациональная,1,23,25,27
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Кольцевая 51(УК), 53,53/1,53/2,55/1
Ульяновых,53; Горького,68,70/1
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Победы 45 (общ.),Горького 76,
Кольцевая 61
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Калинина 11, Ульяновых 43,47;
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Мира 36,38; Калинина 1,3,5,7, 7/1; Кольцевая 32,34,34а,36,36а, 38, Толстого 1,3,5;
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Конституции,5; Мира,45,45а,45б,47; Горького,44
ИТП-Горького,38,40; Кольцевая,43
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
ТК 625,626 Толстого 13, Горького 54,56; Кольцевая,49
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
ТК 406 Кольцевая 45, 45а, Мира,46; Горького,52
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Конституции 9,9а,11,13 Мира 31,33, 35,37, Кольцевая 26,30
ИТП-Конституции 13; Мира,31,33,37,39; Кольцевая,30
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Первомайская 11,15, Конституции 12, Кольцевая 22,24
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Конституции 2,4,4а,6,8, Комарова 36б,38,38а,40, Кольцевая 31а,33,33а,33б
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Пинского 7,1,3, Первомайская 6а, 2,2а,4а,6, Кольцевая 25,27,27а, М.Пинского 5
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая 31,Комарова 34,34а,36,36а, Первомайская 1,1а,3а,5,5б,9,9а
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
22.07-02.08.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Герцена 14а, Рыбакова 22
|
13.05-19.05.2019
03.09-09.09.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
05.06-11.06.2019
17.06-21.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая,106,108 ; Калинина 87; Свободы,17
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Б.Хмельницкого 133,135,143/1, Вологодская 76,76/1,78,
Кремлевская 65,67
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Б.Хмельницкого 123,125,127,127/129,131, Вологодская 64,66,68, Кремлевская 76
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Борисоглебская 15,17/1, Коммунаров 55, Суворова 70
ИТП - Борисоглебская 15,17/1
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Кремлевская 57, 57/1, 57/2,57/3,59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3,
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Борисоглебская 18,20,22,24,26,28,28/1
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Борисоглебская 21/1
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Борисоглебская 35,37,
Коммунаров 51.
|
20.05-26.05.2019
19.08-25.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Б.Хмельницкого 92,92/1,94
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ
|
Свободы 47/1,47/2,51/1,
Вологодская 141/1
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
ИТП- Кулибина 40/1
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
08.07-19.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Калинина 67,69, Невского 19,21,23,25
ИТП Кольцевая 104 ; Невского,23,25
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
27.05-02.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Кулибина 13, 13а, 15, 17, 19, 19а,19а/1,19б/2, Кольцевая 119
ИТП- Кольцевая 119
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
27.05-02.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Кулибина 3,5,7,7а, Короленко 2,4,6,8,8/1, Калинина 65, Кольцевая 92,94,96,98
ИТП-Кулибина,3,5(общ.),7,7а; Короленко,2,4,6,8,8/1 Калинина,65
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
27.05-02.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Герцена 50,
Кольцевая 107,107/1, 109,109/1, 111, 111/1
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
27.05-02.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
Калинина 55,57,57а,59,61,63, Боткина 4, Кольцевая 86,88.
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
27.05-02.06.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС
|
ИТП-Кольцевая,86,88 Боткина,4; Калинина,61,63,57а
|
12.08.-18.08.2019
19.08-25.08.2019
26.08-01.09.2019
|
Гидравлические испытания квартальных тепловых сетей
|
Д. Донского 34,38,40
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Свободы 35, Донского 83
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кольцевая 145,149
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Кремлевская 53,55,53/1, Борисоглебская 4,4/1,8,10,12
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Пекинская 11а,17а, ПСК-6 Пекинская 15/1
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей
|
Пекинская 33,33/1,35,37
|
27.05-02.06.2019
13.08-19.08.2019
|
Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей
|
24.06-05.07.2019
|
Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей