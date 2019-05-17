В Уфе началось плановое отключение горячей воды

В Уфе начались гидравлические испытания сетей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Проводятся они для того, чтобы выявить дефекты на трубопроводах и провести необходимый ремонт в течение лета. Отключения воды уже начались и продлятся до 9 сентября. Но в основном отключения должны завершиться 19 августа.