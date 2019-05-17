В Уфе объявили в розыск педофила, напавшего на 12-летнюю девочку в подъезде

Posted 17 мая 2019, 09:50
Published 17 мая 2019, 09:50
Modified 17 октября 2022, 19:55
Updated 17 октября 2022, 19:55
Полицейские и следователи ищут личность предполагаемого преступника, который напал на девочку в подъезде многоэтажки неподалеку от остановки «Спортивная».
Напомним, 13 мая в лифте многоквартирного дома на проспекте Октября на 12-летнюю школьницу напал неизвестный мужчина. Педофил совершил попытку насильственных действий сексуального характера, но на крики девочки о помощи прибежали соседи. Мужчина скрылся.
Приметы подозреваемого: на вид около 17-25 лет, худощавого телосложения, рост около 170-175 см.
Был одет в футболку белого цвета с рисунком на груди, шорты светло-синего цвета. При себе имел рюкзак с лямкой через плечо.
Если вы узнали этого человека или знаете о его возможном местонахождении — просим сообщить информацию по телефонам: 8 (347) 279-39-02, 237-19-60, 251-62-51 или 02.