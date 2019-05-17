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Posted 17 мая 2019, 09:50

Published 17 мая 2019, 09:50

Modified 17 октября 2022, 19:55

Updated 17 октября 2022, 19:55

В Уфе объявили в розыск педофила, напавшего на 12-летнюю девочку в подъезде

17 мая 2019, 09:50
Появилась фотография подозреваемого, составлен фоторобот.

Полицейские и следователи ищут личность предполагаемого преступника, который напал на девочку в подъезде многоэтажки неподалеку от остановки «Спортивная».

Напомним, 13 мая в лифте многоквартирного дома на проспекте Октября на 12-летнюю школьницу напал неизвестный мужчина. Педофил совершил попытку насильственных действий сексуального характера, но на крики девочки о помощи прибежали соседи. Мужчина скрылся.

Приметы подозреваемого: на вид около 17-25 лет, худощавого телосложения, рост около 170-175 см.

Был одет в футболку белого цвета с рисунком на груди, шорты светло-синего цвета. При себе имел рюкзак с лямкой через плечо.

Если вы узнали этого человека или знаете о его возможном местонахождении — просим сообщить информацию по телефонам: 8 (347) 279-39-02, 237-19-60, 251-62-51 или 02.

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#Происшествия#Новости
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