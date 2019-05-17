Хабиров наградил мэров Уфы и Сибая как глав лучших муниципальных образований

- Добросовестный труд на уровне муниципалитета – это на самом деле очень важная, благородная миссия, для большинства из вас ставшая по сути судьбой. Ваша открытость, умение слышать людей, обеспечить все необходимые условия для их работы бесценны. Большое спасибо за преданность своему делу, за то, что посвятили себя служению людям, - с такими словами обратился к награжденным Радий Хабиров.