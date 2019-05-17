Хабиров наградил мэров Уфы и Сибая как глав лучших муниципальных образований

Posted 17 мая 2019, 10:25
Published 17 мая 2019, 10:25
Modified 17 октября 2022, 19:55
Updated 17 октября 2022, 19:55
Сегодня, 17 мая, в Уфе врио главы региона Радий Хабиров вручил государственные награды и награды призёрам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан».
Два человека получили ордена Салавата Юлаева – это и.о. исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» Борис Нурисламов и бывший глава Куюргазинского района РБ Ахат Кутлуахметов. Остальные награжденные получили почетные грамоты и дипломы конкурса.
Среди победителей конкурса дипломы за успех сразу в двух номинациях получил глава Октябрьского Алексей Шмелев: за второе место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» и первое место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований Республики Башкортостан, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
Второе место в этой же категории занял мэр Сибая Рустем Афзалов. Вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, ставшим лидером в первой категории, они оказались наиболее узнаваемыми лицами среди всех муниципальных уичноников, присутствовавших на мероприятии.
Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало награждение Рустема Афзалова орденом Салавата Юлаева, особенно когда Радий Хабиров отметил, что эта награда – в некотором смысле аванс.
Что же касается сегодняшнего диплома, то стоит вспомнить, как в феврале, когда Сибайский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры к местной администрации, признав незаконным ее бездействие по защите прав граждан на экологическую безопасность в декабре 2018 и январе 2019 года, когда воздух в городе был загрязнен парами серы.
- Добросовестный труд на уровне муниципалитета – это на самом деле очень важная, благородная миссия, для большинства из вас ставшая по сути судьбой. Ваша открытость, умение слышать людей, обеспечить все необходимые условия для их работы бесценны. Большое спасибо за преданность своему делу, за то, что посвятили себя служению людям, - с такими словами обратился к награжденным Радий Хабиров.