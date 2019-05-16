Китайцы занимают рабочие места в России из-за алкоголизма местных жителей

Posted 16 мая 2019, 08:05
Published 16 мая 2019, 08:05
Modified 17 октября 2022, 19:53
Updated 17 октября 2022, 19:53
Сегодня, 16 мая, в Уфе проходят общественные слушания на тему «Проблема круглосуточной продажи алкогольной продукции в псевдокафе в жилых домах. Пути решения». В мероприятии принимают участие члены Общественных палат РФ и РБ, депутаты и студенты.
Председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания-Курултая Башкирии Салават Харасов подчеркнул, что от незаконной продажи алкоголя особенно страдают деревенские жители.
- В деревнях маленькие продуктовые магазины не приобретают лицензию на алкоголь, потому что это дорого. Поэтому в деревнях обычно продают «паленый» алкоголь, который привозят с Казахстана. Деревня спивается, случаются пожары, вымирает нация. А место пустым не бывает. На пустое место приходят другие. Кто приходит? Китайцы. Это не секрет. Посмотрите на Читу, - неожиданный вывод сделал народный избранник.
Депутат также отметил несколько причин пьянства в Башкирии. По его мнению, к этому приводит безделье и безвыходность. Он также считает, что на это влияет реклама в интернете.
- Все приводит к тому, что человек становится зависимым, не может принимать самостоятельные решения, - подчеркнул Харасов.