Китайцы занимают рабочие места в России из-за алкоголизма местных жителей

- В деревнях маленькие продуктовые магазины не приобретают лицензию на алкоголь, потому что это дорого. Поэтому в деревнях обычно продают «паленый» алкоголь, который привозят с Казахстана. Деревня спивается, случаются пожары, вымирает нация. А место пустым не бывает. На пустое место приходят другие. Кто приходит? Китайцы. Это не секрет. Посмотрите на Читу, - неожиданный вывод сделал народный избранник.