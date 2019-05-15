Врио главы Башкирии о рождаемости: «Заливать деньгами эту историю не будем»

— Как создать условия, чтобы женщины рожали, чтобы семьи не распадались? Надо фундаментально думать об этом. Если просто заливать деньгами эту историю, она работать не будет, — отметил Радий Хабиров. — Нам надо посмотреть атмосферу в обществе, необходимо грамотно выстроить работу всех задействованных в этом процессе структур.