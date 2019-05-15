Врио главы Башкирии о рождаемости: «Заливать деньгами эту историю не будем»

Сегодня, 15 мая, в Уфе в рамках Всероссийского конгресса «Вектор Детство-2019» врио главы Башкирии Радий Хабиров во время своего выступления охарактеризовал ситуацию с рождаемостью в регионе.
По его словам, это одна из задач, над решением которой в регионе ведется активная работа.
— Как создать условия, чтобы женщины рожали, чтобы семьи не распадались? Надо фундаментально думать об этом. Если просто заливать деньгами эту историю, она работать не будет, — отметил Радий Хабиров. — Нам надо посмотреть атмосферу в обществе, необходимо грамотно выстроить работу всех задействованных в этом процессе структур.
Позицию Радия Хабирова поддержала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, которая заявила, что «купить детей нельзя, дети не продаются», но это не значит, что дети с детьми не нуждаются в финансовой поддержке.
Напомним, сегодня и завтра в Уфе проходит всероссийский форум «Вектор Детство-2019», в рамках которого проходит съезд детских омбудсменов со всей страны и республиканский родительский форум.
Прошло награждение авторов наиболее удачных практик со всей страны. Лучшей социальной практикой признан проект из Башкирии — социальная гостиница для подростков и комплекс для детей и родителей «Семейный очаг».