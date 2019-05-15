Вице-премьер Башкирии Иванова: В республике выросла детская преступность

— В этом смысле я рада, что у нас есть родительские сообщества. Я бы пожелала всем обратить внимание на центры «Семья». Они сейчас находятся в зачаточном состоянии в новом облике. Они — ваш самый близкий друг и партнёр, —обратилась к родителям Ленара Иванова.