Вице-премьер Башкирии Иванова: В республике выросла детская преступность

Posted 15 мая 2019, 09:39
Published 15 мая 2019, 09:39
Modified 17 октября 2022, 19:52
Updated 17 октября 2022, 19:52
Открывая пленарную часть, и.о. вице-премьера правительства республики Ленара Иванова подняла самые актуальные проблемы, касающиеся детей:
— По долгу работы, я возглавляю комиссию по делам несовершеннолетних республики. Хочу отметить, что детская преступность за 2018 год выросла. Это — косвенный индикатор состояния общества. Как правило, сначала снижаются доходы, растёт преступность, а потом падает рождаемость.У нас также растет число детей, выпадающих из окон...
- Растёт число детских суицидов, -отметила она. - Это опять же вызов для нас. В первую очередь мы, родители, отвечаем за наших детей.
Как считает вице-премьер, главная задача родителей — надо с детства приучать человека к самостоятельности.
— В этом смысле я рада, что у нас есть родительские сообщества. Я бы пожелала всем обратить внимание на центры «Семья». Они сейчас находятся в зачаточном состоянии в новом облике. Они — ваш самый близкий друг и партнёр, —обратилась к родителям Ленара Иванова.
Она также предложила родительскому сообществу создавать и регистрировать НКО, чтобы иметь возможность привлекать гранты для реализации своих социальных проектов.