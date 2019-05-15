В Башкирии ищут пострадавших от лже-газовщиков – подозреваемые задержаны

В дом к 85-летней сельчанки постучались мужчина и женщина, которые представились сотрудниками газовой службы. Молодые люди прошли на кухню, под видом специалистов осмотрели газовое оборудование. После «выполнения технических работ» они оставили пенсионерке недорогой газоанализатор и попросили за свои услуги 10 тысяч рублей. Пенсионерка передала наличность, а после ухода незваных гостей сообщила о случившемся дочери, которая обратилась к участковому уполномоченному полиции.