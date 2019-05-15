Роспотребнадзор изучит качество питания россиян

Представители Роспотребнадзора вместе учеными из Института питания и прочих научно-исследовательских центров установят, чем и в каком количестве кормят детей. Сколько раз в день школьники едят, что они кушают дома и в образовательных учреждениях. Эксперты выявят особенности питания в каждом регионе и дадут оценку каждому рациону. Блюда изучат на соблюдение принципов здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличие нужных микронутриентов.