Роспотребнадзор изучит качество питания россиян

Роспотребнадзор намерен создать в России среду, которая заставит людей вести здоровый образ жизни. Ведомство хочет выяснить, как питаются различные слои населения в регионах. Начать планируется с детей.
Систему мониторинга питания создавали на основе научных исследований в сфере нутрициологии, диетологии и эпидемиологии. Роспотребнадзор связывает здоровье россиян со структурой их питания и качеством продуктов. Система мониторинга питания внедряется в соответствии с федеральным проектом «Укрепление общественного здоровья», который предусматривает принятие новых санитарных правил и норм. Последние должны повысить качество пищевой продукции.
Сначала надзорный орган хочет взяться за школы и школьников. К проекту уже привлекли сотни региональных учебных заведений. Исследование будут проводить посредством опроса/анкетирования родителей при участии детей, а также анализа сведений школ, где питаются несовершеннолетние.
Представители Роспотребнадзора вместе учеными из Института питания и прочих научно-исследовательских центров установят, чем и в каком количестве кормят детей. Сколько раз в день школьники едят, что они кушают дома и в образовательных учреждениях. Эксперты выявят особенности питания в каждом регионе и дадут оценку каждому рациону. Блюда изучат на соблюдение принципов здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличие нужных микронутриентов.
Материалы полученные в ходе исследования позволят разработать новые рекомендации по питанию для детей различных возрастных групп. Эксперты разработают адресные образовательные программы для школьников, учителей и родителей, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что в России усилят контроль за качеством продуктов в магазинах. Исследованию подвергнутся 12 групп пищевой продукции. Их оценят по 10-15 показателям. Оценку дадут и доступности отдельных категорий продуктов. Полученные сведения о здоровом питании и пищевых продуктах будут выложены на специальном сайте и в мобильном приложении.