Минфин Башкирии: Налог на доходы физических лиц повышаться не будет

Во время публичных слушаний по исполнению бюджета Башкирии в 2018 году и.о. министра финансов Лира Игтисамова ответила на вопрос о том, будет ли показаться налог на доходы физических лиц. Сейчас говорят о возможном повышении НДФЛ с 13 по 15 процентов.
- Повышения НДФЛ не будет, - сказала Лира Игтисамова. Также она сообщила, что налог на самозанятых пока введен только в пилотных регионах, в том числе в Москве и Татарстане, а сроки введения такого налога в других регионах пока неизвестны.
Напомним, ранее сообщалось, что члены правительства Российской Федерации рассчитывают, что за шесть лет на государственный учет встанут 2,4 миллиона самозанятых граждан.
В правительстве очень рассчитывают, что благодаря специальному налоговому режиму, продолжительностью шесть лет, свой статус самозанятых официально признают 2,4 миллиона россиян. Произойти это должно не позднее 2024 года.
Самозанятые оказывающие услуги физическим лицам должны платить государству 4% от получаемого дохода. Людей, работающих на юридических лиц, пытаются заставить платить в Фонд обязательного медицинского страхования 6% от своего заработка. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог».