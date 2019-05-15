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«Это издевка, не помощь»: Под Уфой семьям выделили 2000 участков без дорог

15 мая 2019, 08:22
Фото: Mkset.ru
На публичных слушаниях по исполнению бюджета подняли вопрос о том, почему помощь от государства при выделении земель превратилась в издевательство.

Сегодня в Уфе прошли публичные слушания по исполнению бюджета республики в 2018 году. Самым интересным был не доклад о том, что доходы бюджета в прошлом году составили 200 млн руб, и расходы - 180 млн руб, а вопросы из зала после доклада.

Председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов задал вопрос о помощи многодетным семьям, молодым семьям и воспитывающим детей-инвалидов. Для этой категории семей под Уфой в деревнях Карпово, Самохваловка и Елкибаево выделили около 2000 участков. Вроде бы хорошо, помощь от государства, только земельные участки оказались без подъездных путей.

- Люди не могут подъехать к участкам, это издевка, а не помощь получается, - возмутился Рустем Шайахметов. – Цена вопроса – 50 миллионов рублей, а Дорожный фонд в прошлом году сэкономил около 3 миллиардов. Будете эту проблему решать?

- Хороший вопрос, правильный, - согласилась с ним модератор публичных слушаний депутат Госсобрания Рида Субханкулова. – Обратимся в администрацию Уфы, в госкомтранспорта и в правительство. Вы правы.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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