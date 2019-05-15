«Это издевка, не помощь»: Под Уфой семьям выделили 2000 участков без дорог

Сегодня в Уфе прошли публичные слушания по исполнению бюджета республики в 2018 году. Самым интересным был не доклад о том, что доходы бюджета в прошлом году составили 200 млн руб, и расходы - 180 млн руб, а вопросы из зала после доклада.