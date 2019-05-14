Вратарь «Уфы» Александр Беленов вошел в расширенный состав сборной России

Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов попал в расширенный список национальной сборной России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым пока включил 37 человек в состав игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21.45).
Александр Беленов конкурирует с пятью голкиперами, в том числе бывшим вратарем "Уфы", основным вратарем сборной России Андреем Луневым. Также в расширенный список вошли еще два экс-игрока «Уфы»: защитник Дмитрий Стоцкий и полузащитник Иван Обляков.
Вот полный список игроков.
Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).
Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 30 мая в Новогорске.