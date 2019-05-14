Вратарь «Уфы» Александр Беленов вошел в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым пока включил 37 человек в состав игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21.45).