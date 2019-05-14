Варламов: скандал вокруг храма настоящий беспредел

В своей публикации блогер сравнил эту ситуацию с противостоянием России будущего и России прошлого, цитирует Варламова ФедералПресс. По его мнению, сторонники строительства храма демонстрировали неуважение и пренебрежение чужим мнением. Противников строительства храма он же назвал «светлыми и чистыми людьми», которые вышли на улицы Екатеринбурга бороться с Россией прошлого.
Также Варламов подчеркнул, что население ведет войну не с храмом, а с творящимся вокруг беспределом. Блогер уверен, что, в итоге, победу одержат противники строительства храма. Кроме того, он напомнил своим читателям, что в подобных ситуациях нельзя оставаться равнодушными, так как это ни к чему хорошему не приведет.
Ранее, в понедельник, на территории сквера, расположенного у Театра Драмы столкнулись противники и сторонники строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.