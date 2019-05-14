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Варламов: скандал вокруг храма настоящий беспредел

14 мая 2019, 15:05
Фото: pxhere.com
Блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал резонансную ситуацию в Екатеринбурге. Которая сложилась вокруг строительства храма Святой Екатерины. Соответствующий пост появился на его странице в ЖЖ.

В своей публикации блогер сравнил эту ситуацию с противостоянием России будущего и России прошлого, цитирует Варламова ФедералПресс. По его мнению, сторонники строительства храма демонстрировали неуважение и пренебрежение чужим мнением. Противников строительства храма он же назвал «светлыми и чистыми людьми», которые вышли на улицы Екатеринбурга бороться с Россией прошлого.

Также Варламов подчеркнул, что население ведет войну не с храмом, а с творящимся вокруг беспределом. Блогер уверен, что, в итоге, победу одержат противники строительства храма. Кроме того, он напомнил своим читателям, что в подобных ситуациях нельзя оставаться равнодушными, так как это ни к чему хорошему не приведет.

Ранее, в понедельник, на территории сквера, расположенного у Театра Драмы столкнулись противники и сторонники строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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