В Уфе задержан глава ООО «КилСтройИнвест», не достроивший «Миловский парк»

— Он обездолил много людей, — рассказала Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк» Анна Цветкова. — Собрал с дольщиков 3 миллиарда, а построил жилья на один миллиард. И куда-то два миллиарда исчезли. Хорошо, если правоохранительные органы смогут узнать, где эти деньги, и вернут их, это бы помогло и дольщикам, и государству.