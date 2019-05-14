В Уфе задержан глава ООО «КилСтройИнвест», не достроивший «Миловский парк»

Posted 14 мая 2019, 14:15
Published 14 мая 2019, 14:15
Modified 17 октября 2022, 19:52
Updated 17 октября 2022, 19:52
В ходе расследования уголовного дела по факту хищения руководителями ООО «КилСтройИнвест» денежных средств дольщиков жилого комплекса «Миловский парк» было установлено, что в период с 2013 по 2017 годы руководство ООО «КилСтройИнвест» получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере свыше 2 миллиардов рублей.
И сегодня был задержан фактический руководитель ООО «КилСтройИнвест», сообщили в следкоме Башкирии. Он подозревается в хищении путём обмана денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, причинении имущественного ущерба путём обмана в особо крупном размере ряду юридических лиц, а также уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, пп. «а, б» ч. 2 ст. 165, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
— После предъявления обвинения следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в следкоме. — Расследование уголовного дела продолжается.
Фактическим руководителем ООО «КилСтройИнвест» является Дмитрий Комлев, о котором обманутые дольщики ЖК «Миловский парк» долго говорили, что он причастен к их проблемам.
— Он обездолил много людей, — рассказала Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк» Анна Цветкова. — Собрал с дольщиков 3 миллиарда, а построил жилья на один миллиард. И куда-то два миллиарда исчезли. Хорошо, если правоохранительные органы смогут узнать, где эти деньги, и вернут их, это бы помогло и дольщикам, и государству.