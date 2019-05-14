В Уфе неизвестный напал на 12-летнюю прямо в подъезде

В Уфе неизвестный напал на 12-летнюю девочку, которая возвращалась со школы, и изнасиловал ее. ЧП произошло накануне, после 14.00, в одном из подъездов возле остановки «Спортивная».
- На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело, — рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах. Сейчас ведутся поиски педофила, за содеянное ему может грозить до 20 лет лишения свободы, - сообщил источник в правоохранительных органах телеканалу ГТРК Башкортостан.
Официально в МВД по республике эту информацию пока не комментируют.