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В Уфе неизвестный напал на 12-летнюю прямо в подъезде

14 мая 2019, 06:14
Фото: Mkset.ru
Полицейские ведут поиск преступника.

В Уфе неизвестный напал на 12-летнюю девочку, которая возвращалась со школы, и изнасиловал ее. ЧП произошло накануне, после 14.00, в одном из подъездов возле остановки «Спортивная».

- На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело, — рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах. Сейчас ведутся поиски педофила, за содеянное ему может грозить до 20 лет лишения свободы, - сообщил источник в правоохранительных органах телеканалу ГТРК Башкортостан.

Официально в МВД по республике эту информацию пока не комментируют.

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