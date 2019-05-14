В Краснокамском районе произойдет смена главы администрации

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, сообщил, что сегодня в Краснокамском районе Башкирии произойдет смена руководства. Другой собеседник Медиакорсети подтвердил эту информацию, сообщив, что замена руководства в районе может произойти в ближайшие два дня, сегодня или завтра.