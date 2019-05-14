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В Краснокамском районе произойдет смена главы администрации

14 мая 2019, 07:34
Фото: krasnokama.bashkortostan.ru
По данным источников Медиакорсети, Разифа Гильмуллина заменят в ближайшие дни.

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, сообщил, что сегодня в Краснокамском районе Башкирии произойдет смена руководства. Другой собеседник Медиакорсети подтвердил эту информацию, сообщив, что замена руководства в районе может произойти в ближайшие два дня, сегодня или завтра.

Пока главой администрации Краснокамского района является Разиф Гильмуллин, по крайней мере - по информации на официальном сайте района. Хотя Разиф Гильмуллин был арестован 19 августа 2018 года по обвинению в получении взятки.

На оперативном совещании правительства Башкирии 29 апреля рассматривались итоги работы с обращениями граждан в системе «Инцидент». Тогда Краснокамский район вместе с Благоварским, Аскинским районами и городом Салаватом попал в «красную зону» рейтинга системы «Инцидент-менеджмент» в первом квартале 2019 года.

- Краснокамский район - это наша вина. Район лихорадит, мы сами довели его до такого состояния, - сказал тогда Радий Хабиров и поручил принять необходимые кадровые решения.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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