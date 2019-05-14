В Башкирии поборы в школе стали причиной дискриминации детей

— Да, мы это всё прекрасно знаем, очень хорошо у нас в стране, в России, говорится, что должна нам страна, обязана. Учебниками нас обеспечивает школа. Но на рабочие тетради средств у нас нет. Мы же не для себя их покупаем, а для детей, — попыталась донести до родителей свою мысль Виктория Клепинина. — Не хотите сдавать — не нужно, вас никто принуждать не будет. Есть родители, у которых нет денег, чтобы сдать на ремонт класса, мы всегда идем на уступки, пожалуйста. Хотя вот эти 700 рублей — они же сдаются на четыре года, больше с вас никто спрашивать не будет. Вы все решения по поводу сбора средств принимаете сами.