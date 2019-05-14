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В Башкирии глава Мишкинского района подал в отставку

14 мая 2019, 10:11
Фото: mishkan.bashkortostan.ru
Отставку приняли депутаты районного Совета на своем заседании.

В Мишкинском районе сегодня ушел в отставку глава администрации Рустам Мусин, сообщили Медиакорсети в районном Совете.

Сегодня прошло заседание Совета депутатов Мишкинского района, на котором была принята отставка Рустама Мусина. Исполнять обязанности главы администрации Мишкинского района будет Павел Трапезников, работавший до этого заместителем главы администрации Бирского района по экономике.

Рустам Мусин возглавлял Мишкинский район с февраля 2015 года. По данным Медиакорсети, его прочат на смену Разифу Гильмуллину, главы Краснокамского района Башкирии.

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