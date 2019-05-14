В Башкирии глава Мишкинского района подал в отставку

Сегодня прошло заседание Совета депутатов Мишкинского района, на котором была принята отставка Рустама Мусина. Исполнять обязанности главы администрации Мишкинского района будет Павел Трапезников, работавший до этого заместителем главы администрации Бирского района по экономике.