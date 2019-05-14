Ученые из Тайваня определили опасность от приема аспирина

Всех участников экспериментов разделили на группы. В одной из них каждый принимал небольшую дозу лекарственного средства, а в другой - плацебо. В результате участники первой группы имели риск возникновения на уровне 0,46%, а участники второй - на уровне 0,63%. Выяснилось, что особенно подвержены риску возникновения осложнения люди с пониженной массой тела.