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Ученые из Тайваня определили опасность от приема аспирина

14 мая 2019, 15:09
Фото: pexels.com
Тайваньские ученые установили, что даже небольшие дозы аспирина повышают риск внутричерепного кровоизлияния.

Такой вывод сделали специалисты из медицинского колледжа при Университете Чанг Гун после изучения 13 исследований, охвативших свыше 130 тысяч человек, информирует газета «Известия» 14 мая.

Всех участников экспериментов разделили на группы. В одной из них каждый принимал небольшую дозу лекарственного средства, а в другой - плацебо. В результате участники первой группы имели риск возникновения на уровне 0,46%, а участники второй - на уровне 0,63%. Выяснилось, что особенно подвержены риску возникновения осложнения люди с пониженной массой тела.

В связи с этим ученые порекомендовали отказаться от приема ацетилсалициловой кислоты в профилактических целях.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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