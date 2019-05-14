Путин нефтью: Как уфимец пишет портреты сильных мира сего черным золотом

Заказы поступают, в основном, от нефтяников и газовиков, но вот сейчас появились и от политиков и бизнесменов. Может быть, еще от кого поступят заказы. Однако для меня это не самоцель. На жизнь я зарабатываю своей основной работой. А деньги, которые получаю от творчества, на развитие творчества и уходят. Покупать материалы, ездить по выставкам – это стоит денег. Я на своей шкуре теперь точно знаю, что такое, когда говорят «бедный художник».