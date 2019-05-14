Путин нефтью: Как уфимец пишет портреты сильных мира сего черным золотом

Про Марселя Шайдуллина, уфимского художника-нефтяника, единственного в мире, по его словам, который при росписи холста вместе с масляными красками использует нефть, мы уже писали. Недавно Марсель разместил в своем Instagram фото «нефтяных» портретов некоторых очень известных и влиятельных людей – врио главы Башкирии Радия Хабирова, сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, министра энергетики России Александра Новака. Мы решили спросить Марселя про эти портреты и вообще поговорить об искусстве.
- Давно Радий Хабиров ваш клиент, или это кто-то из его окружения заказал портрет для шефа?
- Портрет Хабирова мне не заказывали, я сам решил написать его. После его возвращения на родину (11 октября 2018 года был назначен врио главы РБ - прим) повеял «ветер перемен». У людей появилась надежда, что все может измениться в Башкортостане, также он вдохновил меня своей мужественностью, а я как раз ищу такие образы.
Я тоже поверил ему и хотел выразить это в этом портрете, можно назвать его портретом «башкирской надежды», наверное, это средство моего гражданского самовыражения.
Реакция на это была разная, конечно, были, в том числе, те, кто в комментариях назвал меня подхалимом. Но ведь я не писал портреты других руководителей республики до этого, это работа, сделанная от души.
А как врио главы оценил вашу работу?
- Я не знаю. Наверное, у него много работы, возможно, он свой портрет не видел. Но вот Каринэ Владимировна (Хабирова - прим.) лайкнула первую работу, где он моложе. Уж, наверняка, супругу-то показала. Надеюсь, ему тоже понравилось.
Сам портрет пока находится у меня дома. Недавно мне заказали еще один портрет Хабирова и такого же формата портрет Владимира Путина. Заказчик – один из крупных уфимских бизнесменов, портреты висят в его офисе.
Портрет министра энергетики России Александра Новака, также выполненный с применением нефти, я подарил ему на международной научной конференции в Москве «Газ.Нефть -2019». Тем самым я хотел показать, что нефтяники – это не только роботы, качающие нефть, но мы еще и творческие люди. На сайте минэнерго написали, что картина оригинальная и красивая.
Портрет Андрея Назарова заказал один известный телеканал на его день рождения. Работой они остались довольны – это главное.
- Чтобы вы написали чей-то портрет нефтью, этот человек должен из себя что-то представлять, быть политиком, бизнесменом или любой может заказать себя?
- Да, конечно любой, я не делю людей, цены демократичные, искусство должно быть доступно людям. И картина, портрет – это подарок на века, который останется потомкам. Фотографию можно потерять, и она не имеет такую культурную ценность.
- Вы знакомы с Камилем Бузыкаевым, который обрисовал весь политический истеблишмент Башкирии и всю блогерскую тусовку? Как у вас с этим делом, есть ли заказы, скажем, от уфимских известных медийщиков?
- С Камилем Бузыкаевым знаком, это очень открытый, отзывчивый и скромный человек, мне понравилось, что он поддержал меня своим присутствием на выставке, что проходила в «БВК-Экспо», дал советы и напутствие.
Заказы поступают, в основном, от нефтяников и газовиков, но вот сейчас появились и от политиков и бизнесменов. Может быть, еще от кого поступят заказы. Однако для меня это не самоцель. На жизнь я зарабатываю своей основной работой. А деньги, которые получаю от творчества, на развитие творчества и уходят. Покупать материалы, ездить по выставкам – это стоит денег. Я на своей шкуре теперь точно знаю, что такое, когда говорят «бедный художник».
Меня очень сильно поддерживает проект «Любимые художники Башкирии», в частности Наиль Махмутов. Помогают с организацией выставок.
- Из вашего руководства уже все имеют собственные «нефтяные» портреты?
- Я работаю в одной нефтесервисной компании Уфы. Написал портрет одного руководителя «Башнефть-добыча». В работе использовал, конечно же, башкирскую нефть.
- Портрет Игоря Ивановича (Сечина - прим.) всяко же уже есть и хранится где-то в закромах в ожидании своего часа?
- Портрет Игоря Ивановича есть – в каске «Роснефти». Также есть портреты руководителей «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», все они написаны с применением нефти. Портреты этих людей я писал осознанно, но не в подарок и ни в коем случае не для того, чтобы кому-то угодить. Хотел показать этих руководителей поближе к народу, к обычным работникам: пишу их в касках и на нефтяном фоне. Портрет Сечина у меня пока дома. Может быть, когда-нибудь при случае подарю. Но если дарить – то только лично в руки.
- Сколько времени уходит на написание одной картины, одного портрета?
- Примерно полмесяца-месяц, все зависит от вдохновения
- В каких еще жанрах вы работаете, кроме портретов?
- Вообще, портреты – не основной мой жанр. Основной – соцреализм, восхваление «человека труда», промышленные пейзажи. С развалом союза эти жанры стали не модные, но теперь появилась острая необходимость мотивировать людей на труд, на созидательное искусство.
По моему мнению, «человек труда» должен стать частью национальной идеи наравне с патриотизмом.
Нефтяники, газовики, шахтеры, работники АПК – они кормят страну, и о них нельзя забывать. Другими словами, конечная цель моей живописи – привлечь внимание сильных мира сего к проблемам и жизни людей труда.
Пусть даже через их портреты. И это же замечательно, если у руководителя будет висеть картина с нефтяниками, буровые, индустриальные пейзажи. Это, своего рода, дань уважения этим людям, напоминание, что где-то в Сибири, в болоте мужики трудятся во благо всей страны
- Как коллеги и руководство относятся к вашему хобби?
- Недавно приехал на новую буровую и меня там узнали: это же ты, говорят, тот самый художник который пишешь нефтью. Было безумно приятно! Коллеги с моей компании тоже поддерживают, а иногда и подначивают: мол, ты только художеством занимаешься или еще и работаешь?
- А бывает, что коллеги просят нарисовать по дружбе, что-то типа: «Слушай, ну нарисуй портрет дочки, ну ты же умеешь, что тебе трудно что ли?»
- Да такое бывает, иногда люди думают, что это так просто, как «два пальца об асфальт». Приходится остудить пыл, называя цену. Художник вкладывает в работу не только свой труд, но и душу, энергию, и это должно быть оценено иначе это будет восприниматься как должное
- Какая нефть лучше – Urals, Brent, Дубайская, Сибирская, Башкирская?
- Для живописи каждая нефть ценна по-своему. В зависимости от региона добычи нефть имеет различный оттенок, например у нас в Башкирии Urals темный, ближе к черному, в Сибири, более лёгкая, изумрудно зелёная. Недавно использовал нефть сорта «Новый порт» с месторождения «Ворота Арктики», она вот как Дубайская имеет коричневый оттенок. Вообще существует более 20 оттенков нефти, бывает даже оранжевая и бесцветная нефть. Для нефтяной живописи ценна любая нефть
- Котировки цен на нефть влияют на всплески вдохновения?
- Котировки, конечно, никак не влияют. Единственный рецепт для любого дела – искренность. Когда ты увлечен, делаешь что-то искренне – все получается. Я верю, что я делаю очень важное дело, и это вдохновляет
Также мои картины прошли не только через руки и ноги, но и через сердце и сознание. Когда много лет мотаешься по разным частям страны, работая и в холод и в жару, вдали от цивилизации, как никто другой понимаешь и чувствуешь это
- Кто-то рисует нефтью, кто-то кофе, кто-то пишет на песке, кто-то рисует традиционными красками, но разными неожиданными частями тела. Где границы ваших экспериментов?
- Я думаю, что нефть нельзя сравнивать с кофе, песком и традиционными красками. Если увидите мои картины нефтью вживую, вы обязательно почувствуете это.
А что касается экспериментов – надо удивлять, шокировать публику. Скучные люди в наш век никому не интересны.
На юбилее 100-й скважины в Октябрьском мы планируем провести перформанс вместе с известным московским художником Михаилом Рощняком. Что там конкретно будет, пока не могу сказать. Но абсолютно точно: такого ещё не было нигде!