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Posted 14 мая 2019, 11:40

Published 14 мая 2019, 11:40

Modified 17 октября 2022, 19:51

Updated 17 октября 2022, 19:51

Освещение трассы Уфа-Оренбург обойдется в миллиард рублей

14 мая 2019, 11:40
Компании из Уфы «Стройблоктехнология» достались два контракта на освещение участков трассы Р-240 Уфа-Оренбург.

По информации, опубликованной на сайте госзакупок, общая стоимость контрактов, полученных «Стройблоктехнологией» превышает 1 миллиард рублей.

8 мая Управление автодорог Приуралье провело два аукциона. «Стройблоктехнологии» были единственным участником, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Согласно первому контракту, предприятие должно наладить освещение на участке длиной 35,57 км, по второму – 43,29 км. Стоимость контрактов 484 и 667 млн соответственно.

По плану работы по освещению должны завершиться до конца сентября 2020 года. На оборудование будет распространяться шестилетняя гарантия.

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