Освещение трассы Уфа-Оренбург обойдется в миллиард рублей

8 мая Управление автодорог Приуралье провело два аукциона. «Стройблоктехнологии» были единственным участником, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Согласно первому контракту, предприятие должно наладить освещение на участке длиной 35,57 км, по второму – 43,29 км. Стоимость контрактов 484 и 667 млн соответственно.