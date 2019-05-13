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В Уфе ушла из жизни один из авторов бренда «Terra Bashkiria»

13 мая 2019, 11:48
Фото: Facebook.com
Елена Осадова вместе с мужем Ильшатом Байбуриным 14 лет назад основала успешную дизайн-студию «Paradox Box».

Сегодня, 13 мая, стало известно, что в Уфе скоропостижно скончалась директор и совладелец дизайн-студии «Paradox Box» Елена Осадова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее супруг Ильшат Байбурин.

О Елене известно, что ей было чуть больше 50 лет, она много лет проработала в Доме печати. В 2005 году вместе с мужем Ильшатом Байбуриным, для которого она стала музой и надежным партнером в бизнесе, творчестве и жизни, Елена основала успешную дизайн-студию «Paradox Box».

Фото: Facebook.com

За годы работы супруги стали авторами большого числа брендов, логотипов и иных ярких проектов. Самой яркой победой стал туристический бренд Башкирии «Terra Bashkiria», который получил неоднократно признание на престижных конкурсах.

Совсем недавно, 8 мая, Елена и Ильшат предлагали бесплатно распечатать для всех, кто хочет участвовать в шествии «Бессмертного полка» портреты фронтовиков и даже готовы были помочь с макетом, что лишний раз охарактеризовало их как добрых и внимательных к чужим тяготам людей.

Внезапная смерть Елены стала сильным ударом для всех, кто ее знал. В соцсетях весь день публикуются пронизанные болью строчки в память об этой красивой, светлой и талантливой женщине.

О дате прощания с Еленой Ильшат Байбурин обещал сообщить позднее.

Медиакорсеть выражает искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной Елены Осадовой.

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