В Уфе ушла из жизни один из авторов бренда «Terra Bashkiria»

О Елене известно, что ей было чуть больше 50 лет, она много лет проработала в Доме печати. В 2005 году вместе с мужем Ильшатом Байбуриным, для которого она стала музой и надежным партнером в бизнесе, творчестве и жизни, Елена основала успешную дизайн-студию «Paradox Box».