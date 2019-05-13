В Уфе по делу экс-члена Адвокатской палаты изучили муляж 150 тысяч рублей

По словам Рустама Мурзина, вещественные доказательства должны были храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу и передаваться с уголовным делом. Они также должны были быть возвращены владельцу и зафиксированы на фото и видеопленку. Защита пожаловалась, что следствие не знакомило обвиняемого с ходом изучения вещдока и расследования в целом.