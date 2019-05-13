mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе по делу экс-члена Адвокатской палаты изучили муляж 150 тысяч рублей

13 мая 2019, 12:50
Фото: Яндекс.Карта.
Защита Ромео Фарукшина заявила суду о нарушениях во время следствия.

Сегодня, 13 мая, в Кировском районном суде Уфы в очередной раз состоялось судебное заседание по делу бывшего члена Адвокатской палаты Башкирии Ромео Фарукшина. Длилось оно буквально 10 минут.

Напомним, прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение, в соответствии с которым зампредседателя адвокатской палаты Башкирии Ромео Фарукшин обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: коммерческий подкуп в крупном размере и использование заведомо подложного документа. Санкциями по этим статьям предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 9 лет по первой статье и до полугода ареста по второй.

По версии следствия, весной 2018 года обвиняемый юрист получил 250 тысяч рублей за якобы содействие в успешной сдаче экзамена на статус адвоката. При получении денег г-н Фарукшин был задержан. Также следствие считает, что еще в 2008 году, чтобы стать помощником судьи, обвиняемый представил поддельную трудовую книжку с записями о якобы двухлетнем опыте юридической работы.

Примечательно, что перед началом заседания одного из журналистов сторона защиты пыталась не допустить, однако судья решил, что корреспонденты могут выполнять свою работу.

В суде сегодня был продемонстрирован муляж денежной пачки на сумму в 150 тысяч рублей — вещественное доказательство, предоставленное сотрудниками Кировского отдела следственного управления.

Судья вскрыл упаковку ножом для бумаги прямо в зале суда. Сделано это было для того, чтобы с пачкой, на которой фигурирует подпись Фарукшина, ознакомилась сторона защиты.

В свою очередь, защита в лице адвоката Рустама Мурзина заявила о допущении нарушений во время следствия, ссылаясь на ст. 82 Уголовного-процессуального кодекса РФ. В нем речь идет о хранении вещественных доказательств.

По словам Рустама Мурзина, вещественные доказательства должны были храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу и передаваться с уголовным делом. Они также должны были быть возвращены владельцу и зафиксированы на фото и видеопленку. Защита пожаловалась, что следствие не знакомило обвиняемого с ходом изучения вещдока и расследования в целом.

- Так как купюры были отправлены на хранение, просим занести в протокол, что на одной из купюр (как позже удалось выяснить Медиакорсети — номиналом в 5 тысяч рублей) был ложный, не соответствующий оригиналу, серийный номер.

По версии защиты, одна из купюр в пачке была поддельной.

Судья заявил об окончании судебного следствия и добавил, что прения сторон будут выслушаны 16 мая.

Материалы по теме
Верховный суд Башкирии заменил меру пресечения Ромео Фарукшину«Признание вины или лицемерие?»: В Адвокатской палате комментируют поведение БуркинаНа федеральном уровне вынесен вотум доверия Адвокатской палате Башкирии
#Новости#Из зала суда#Эксклюзив#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48