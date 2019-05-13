В Уфе по делу экс-члена Адвокатской палаты изучили муляж 150 тысяч рублей

Сегодня, 13 мая, в Кировском районном суде Уфы в очередной раз состоялось судебное заседание по делу бывшего члена Адвокатской палаты Башкирии Ромео Фарукшина. Длилось оно буквально 10 минут.
Напомним, прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение, в соответствии с которым зампредседателя адвокатской палаты Башкирии Ромео Фарукшин обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: коммерческий подкуп в крупном размере и использование заведомо подложного документа. Санкциями по этим статьям предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 9 лет по первой статье и до полугода ареста по второй.
По версии следствия, весной 2018 года обвиняемый юрист получил 250 тысяч рублей за якобы содействие в успешной сдаче экзамена на статус адвоката. При получении денег г-н Фарукшин был задержан. Также следствие считает, что еще в 2008 году, чтобы стать помощником судьи, обвиняемый представил поддельную трудовую книжку с записями о якобы двухлетнем опыте юридической работы.
Примечательно, что перед началом заседания одного из журналистов сторона защиты пыталась не допустить, однако судья решил, что корреспонденты могут выполнять свою работу.
В суде сегодня был продемонстрирован муляж денежной пачки на сумму в 150 тысяч рублей — вещественное доказательство, предоставленное сотрудниками Кировского отдела следственного управления.
Судья вскрыл упаковку ножом для бумаги прямо в зале суда. Сделано это было для того, чтобы с пачкой, на которой фигурирует подпись Фарукшина, ознакомилась сторона защиты.
В свою очередь, защита в лице адвоката Рустама Мурзина заявила о допущении нарушений во время следствия, ссылаясь на ст. 82 Уголовного-процессуального кодекса РФ. В нем речь идет о хранении вещественных доказательств.
По словам Рустама Мурзина, вещественные доказательства должны были храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу и передаваться с уголовным делом. Они также должны были быть возвращены владельцу и зафиксированы на фото и видеопленку. Защита пожаловалась, что следствие не знакомило обвиняемого с ходом изучения вещдока и расследования в целом.
- Так как купюры были отправлены на хранение, просим занести в протокол, что на одной из купюр (как позже удалось выяснить Медиакорсети — номиналом в 5 тысяч рублей) был ложный, не соответствующий оригиналу, серийный номер.
По версии защиты, одна из купюр в пачке была поддельной.
Судья заявил об окончании судебного следствия и добавил, что прения сторон будут выслушаны 16 мая.