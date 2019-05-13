В Уфе экс-полицейского условно осудили за мошенничество в крупном размере

В августе 2018 года подсудимый узнал о том, что дочь его знакомого поступила на обучение на платной основе в Институт права «БашГУ» и предложил знакомому оказать содействие в переходе дочери с платного обучения на бесплатное за взятку в 450 тысяч рублей. Эта сумма предназначалась для якобы последующей передачи должностным лицам Института права «БашГУ».
В ноябре-декабре 2018 года обвиняемый снизил сумму до 300 тысяч рублей и сообщил, что в случае не передачи требуемой суммы девушка не сможет сдать экзамены на первом семестре обучения, в результате её отчислят с Института права.
7 декабря прошлого года после передачи первой части денежных средств в сумме 200 тысяч рублей бывший полицейский был задержан.
Полицейского уволили, в суде он частично признал вину.
Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.