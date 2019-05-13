mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе экс-полицейского условно осудили за мошенничество в крупном размере

13 мая 2019, 09:28
Фото: Mkset.ru
37-летний бывший заместитель начальника оперативного отдела МВД признан виновным по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере», сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В августе 2018 года подсудимый узнал о том, что дочь его знакомого поступила на обучение на платной основе в Институт права «БашГУ» и предложил знакомому оказать содействие в переходе дочери с платного обучения на бесплатное за взятку в 450 тысяч рублей. Эта сумма предназначалась для якобы последующей передачи должностным лицам Института права «БашГУ».

В ноябре-декабре 2018 года обвиняемый снизил сумму до 300 тысяч рублей и сообщил, что в случае не передачи требуемой суммы девушка не сможет сдать экзамены на первом семестре обучения, в результате её отчислят с Института права.

7 декабря прошлого года после передачи первой части денежных средств в сумме 200 тысяч рублей бывший полицейский был задержан.

Полицейского уволили, в суде он частично признал вину.

Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Материалы по теме
В Башкирии бывшего полицейского осудили за мошенничествоВ Башкирии бывших полицейских осудят за передачу информации об умерших ритуальщикамВ Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и наркоторговлю
#Новости#Мошенничество#Решение суда#Суд#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48