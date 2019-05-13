В Уфе экс-полицейского условно осудили за мошенничество в крупном размере

В августе 2018 года подсудимый узнал о том, что дочь его знакомого поступила на обучение на платной основе в Институт права «БашГУ» и предложил знакомому оказать содействие в переходе дочери с платного обучения на бесплатное за взятку в 450 тысяч рублей. Эта сумма предназначалась для якобы последующей передачи должностным лицам Института права «БашГУ».