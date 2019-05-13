В Оренбурге женщину посадили за покупку в интернете средства для похудения

Двух жителей Оренбургской области приговорили к уголовному наказанию в Новотроицком городском суде за заказанные через интернет таблетки для похудения, сообщает 56orb.ru.
В декабре 2018 года две жительницы Оренбургской области заказали в веб-магазине пилюли, помогающие сбросить вес. Товар отправили из Казахстана. Когда одна женщина отправилась за посылкой в пункт выдачи, таможенники обратили внимание на содержимое коробки и задержали покупательницу.
Таблетки содержали сильнодействующий препарат сибутрамин, который вызывает подъём настроения, лёгкую эйфорию, но вызывает при этом сильное привыкание и тяжёлые побочные эффекты.
В России с 2008 года он продается только по рецепту. Выписывают его лишь больным в исключительных случаях, при тяжелейших формах ожирения и обязательно выдают под контролем врача. Самостоятельно его приобретать где-либо и ввозить в страну категорически запрещено.
Суд установил, что женщины, делая заказ в интернет-магазине, знали о том, что таблетки содержат запрещённое вещество.
Одной из соучастниц суд назначил наказание сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года, второй - в виде лишения свободы на срок в полтора года с ограничением свободы на полгода с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.