В Башкирию придут долгожданные прохлада и дожди

15 мая пройдет небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, местами опустится до +5°. Уже днем температура повысится до +20,+25°, по востоку до +15°.