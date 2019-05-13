В Башкирию придут долгожданные прохлада и дожди

Сегодня, 13 мая, в республике местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12,+17°, местами до +6°, днем +27,+32°.
Завтра, 14 мая, по республике пройдет небольшой кратковременный дождь, по востоку до умеренного. Ожидаются грозы. Ветер будет восточным и юго-восточным умеренным. Температура воздуха ночью +12,+17°, местами похолодает до +8°. днем +25,+30°.
15 мая пройдет небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, местами опустится до +5°. Уже днем температура повысится до +20,+25°, по востоку до +15°.