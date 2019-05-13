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В Башкирии ревизора уличили в сокрытии просроченных товаров в магазинах

13 мая 2019, 12:27
Фото: Mkset.ru
Контролер обнаружил на прилавке просроченный товар и получил вознаграждение за сокрытие данного факта, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Факт мелкого коммерческого подкупа в магазинах крупной сети супермаркетов выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ишимбайскому району.

Специалист группы по контрольно-ревизионным проверкам сети магазинов получил от директора одного из супермаркетов продукты на сумму более одной тысячи рублей за то, чтоб он сокрыл информацию о наличии просроченных товаров на прилавках.

Оказалось, что злоумышленник причастен к другому подобному факту мелкого коммерческого подкупа уже от директора другого магазина сети супермаркетов. В этот раз подозреваемый получил от должностного лица на свой банковский счет около двух тысяч рублей.

По фактам мелкого коммерческого подкупа возбуждено уголовное дело.

А для всех покупателей эта история имеет один вывод: надо всегда смотреть на сроки хранения продуктов, иначе вы подвергаете риску здоровье свое и своих близких.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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