В Башкирии решено благоустроить пляжи раньше начала купального сезона

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров обратился к главам муниципалитетов с просьбой заняться подготовкой пляжей к обслуживанию отдыхающих и особенно - обеспечением мер безопасности на них.
За минувшие затяжные выходные на водных объектах республики произошло два смертельных случая. Утонули двое мужчин, один из них - на пруду в Уфимском районе. а второй - в районе Монумента Дружбы в Уфе.
- Обращаю внимание глав администраций на то, что граждане уже начали активно отдыхать возле водных объектов, несмотря на то, что официально купальный сезон еще не начался, - отметил Фарит Гумеров. - Прошу обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности на воде, а также подготовку к открытию аттестованных пляжей.