В Башкирии решено благоустроить пляжи раньше начала купального сезона

- Обращаю внимание глав администраций на то, что граждане уже начали активно отдыхать возле водных объектов, несмотря на то, что официально купальный сезон еще не начался, - отметил Фарит Гумеров. - Прошу обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности на воде, а также подготовку к открытию аттестованных пляжей.