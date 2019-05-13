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В Башкирии расширят полномочия Контрольно-счетной палаты

13 мая 2019, 04:56
Фото: Mkset.ru
Муниципалитеты смогут передать ей свои полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении поправки в закон «О Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан», которым расширяется перечень полномочий данного органа.

Согласно одной из поправок Контрольно-счетная палата будет вправе заключать соглашения с представительными органами муниципальных образований о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

– Изменения предполагают также дополнение действующего закона новой статьей 19.1, в которой прописан порядок заключения указанных соглашений, – прокомментировал спикер башкирского парамента Константин Толкачев. – Кроме того, проектом закона закрепляется обязанность правоохранительных органов информировать Контрольно-счетную палату о ходе рассмотрения переданных ею материалов и о принятых по ним решениям.

По словам Толкачева, поправки в закон направлены на повышение эффективности внешнего финансового контроля на местном и региональном уровнях, обеспечение прозрачности перемещения финансовых потоков, предупреждение коррупционных правонарушений.

Поправки в республиканский закон разработаны в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

Контрольно-счетную палату Башкирии 21 марта возглавил Константин Шагимуратов. При вступлении в должность он так обозначил свои приоритеты:- Деятельность палаты будет направлена на устранение незаконного расходования бюджетных средств. Необходимо наладить широкое взаимодействие со СМИ, чтобы доносить до населения результаты проверок КСП, работу проводимую по пресечению коррупции в органах власти. Наша деятельность должна быть прозрачной и понятной для всех.

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