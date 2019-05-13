В Башкирии расширят полномочия Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетную палату Башкирии 21 марта возглавил Константин Шагимуратов. При вступлении в должность он так обозначил свои приоритеты:- Деятельность палаты будет направлена на устранение незаконного расходования бюджетных средств. Необходимо наладить широкое взаимодействие со СМИ, чтобы доносить до населения результаты проверок КСП, работу проводимую по пресечению коррупции в органах власти. Наша деятельность должна быть прозрачной и понятной для всех.