В Башкирии расширят полномочия Контрольно-счетной палаты

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении поправки в закон «О Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан», которым расширяется перечень полномочий данного органа.
Согласно одной из поправок Контрольно-счетная палата будет вправе заключать соглашения с представительными органами муниципальных образований о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
– Изменения предполагают также дополнение действующего закона новой статьей 19.1, в которой прописан порядок заключения указанных соглашений, – прокомментировал спикер башкирского парамента Константин Толкачев. – Кроме того, проектом закона закрепляется обязанность правоохранительных органов информировать Контрольно-счетную палату о ходе рассмотрения переданных ею материалов и о принятых по ним решениям.
По словам Толкачева, поправки в закон направлены на повышение эффективности внешнего финансового контроля на местном и региональном уровнях, обеспечение прозрачности перемещения финансовых потоков, предупреждение коррупционных правонарушений.
Поправки в республиканский закон разработаны в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.
Контрольно-счетную палату Башкирии 21 марта возглавил Константин Шагимуратов. При вступлении в должность он так обозначил свои приоритеты:- Деятельность палаты будет направлена на устранение незаконного расходования бюджетных средств. Необходимо наладить широкое взаимодействие со СМИ, чтобы доносить до населения результаты проверок КСП, работу проводимую по пресечению коррупции в органах власти. Наша деятельность должна быть прозрачной и понятной для всех.