В Башкирии начали делать дорожную разметку термопластиком

Тимур Мухаметьянов уточнил, что в ряде городов Башкирии на основных транспортных магистралях с большим траффиком будет также нанесена разметка термопластиком. Речь идет о городах Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Октябрьском, Кумертау, Нефтекамске и Агидели. Предполагается выделение субсидий на эти цели властям данных населенных пунктов.