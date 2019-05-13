В Башкирии начали делать дорожную разметку термопластиком

Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сообщил, что с 3 мая на ряде дорог республики начали наносить разметку термопластиком.
По его словам, такую особо прочную разметку планируется нанести на 2,5 тысячи км дорог регионального значения. При этом на 6 тысяч км дорог межмуниципального значения нанесут разметку специальной стойкой краской.
Тимур Мухаметьянов уточнил, что в ряде городов Башкирии на основных транспортных магистралях с большим траффиком будет также нанесена разметка термопластиком. Речь идет о городах Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Октябрьском, Кумертау, Нефтекамске и Агидели. Предполагается выделение субсидий на эти цели властям данных населенных пунктов.
Кстати, в Уфе уже началось нанесение разметкой термопластиком на проспекте Октября.
Напомним, ранее, в начале апреля, на оперативном совещании правительства Башкирии было отмечено, что ситуация с дорожной разметкой в Башкирии пребывает в очень запущенном состоянии.