Башкирский казус: Что может быть общего у судьи и педофила

Лет около десяти назад, где-то на рубеже нулевых и десятых я работал в одном из уфимских СМИ и в один из вечеров по долгу службы выпивал хороший настоящий вареный кофе в компании одного из следователей Следственного комитета России. Ну и помимо всего прочего, он рассказал одну историю, которой недавно занимался.
В одной из уфимских школ работал мужчина, преподавал информатику. Работал вполне успешно, давал детям полезные знания. Но имел пагубную привычку: между делом лапал школьниц-малолеток. Одну, другую, третью – девочки друг дружке рассказывали, потом и до директора школы информация эта дошла.
Руководство школы решило на учителя-извращенца не заявлять. Наверное, он был уважаемым членом общества, имел награды, а то, что был ценителем запретных неординарных и уголовно-наказуемых развлечений – ну а что такого, девочки через год-другой подрастут, все равно их кто-то лапать будет, подумаешь. Отделались от него всего лишь увольнением по собственному.
Долго без работы любитель запретной клубнички не скучал. Через короткое время его взяли на работу в другую школу на ту же должность – преподавать детям компьютерную грамотность. Можно, конечно, на секунду в порядке бреда предположить, что в другой школе о бывалых похождениях нового работника не знали. Но нет, все обо всем прекрасно знали, быть в неведении в данном случае было невозможно. Ну, просто ценный кадр, а работать некому, учителей не хватает – пусть работает.
В июне прошлого года судья Гафурийского межрайонного суда Альбина Давлетшина удалила меня с открытого заседания по уголовному делу в отношении бывшего главы местного сельского поселения. Этот бай колхозного пошиба выдал матери своего начальника трехкомнатную квартиру, предположительно, незаконно, за что его, собственно и судили.
Удаляя меня с заседания, судья мотивировала свои незаконные требования интересами подсудимого. Сам по себе этот казус очень интересный, конечно. И мы, я имею в виду, редакцию Медиакорсети, попросили руководство Верховного суда Башкирии прокомментировать эту ситуацию и дать оценку действиям судьи, которая, в частности, ущемила интересы одного человека, меня, в угоду интересам другого, подсудимого.
Здесь я еще позволю себе кинуть крепкий камень в огород главного защитника российской законности – прокуратуры. Ведь когда судья нарушала закон, удаляя меня с открытого заседания, она спросила мнение сторон, в том числе, представителя государственного обвинения, присутствовавшего на том заседании.
Тот вполне ожидаемо ответил: «На ваше усмотрение». То есть, на глазах у работника прокуратуры вполне вероятно совершается уголовное преступление в виде воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста (144 статья УК РФ), а он, вместо того, чтобы прекратить нарушение закона, потакает всему этому. На месте надзорного ведомства я бы обратил внимание на своего коллегу и спросил бы с него по всей строгости.
Руководство Верховного суда Башкирии на наш запрос дало нам вполне удовлетворивший нас ответ: судье Давлетшиной указали на необходимость соблюдения требований, предусмотренных федеральным законом «О статусе судей» и Кодексом судейской этики. Также нам сообщили, что с 31 августа 2018 года полномочия судьи прекращены в связи с уходом в отставку.
Ну, понятно да, что судьи просто так в отставку раньше времени не уходят: зачем, ведь для любого юриста должность федерального судьи – это очень важная веха в юридической карьере.
В начале этого года практически одновременно мне в WhatsApp и Telegram написали два разных человека. Оба, это были мужчина и женщина, живущие в разных городах, сталкивались с судьей Давлетшиной в свое время. И теперь в механическом голосе мессенджера слышалась тревога с горьким привкусом отчаяния: ну как же так – судью уволили, но она снова работает, неужели совсем нет справедливости в этом мире?
Не понимая, что происходит, я зашел на сайт Гафурийского межрайонного суда и убедился: уволенная судья продолжает выносить приговоры и вершить людские судьбы.
Редакция Медиакорсети снова сделала запрос в Верховный суд Башкирии на эту тему и получила ответ, подписанный тогда еще и. о., а теперь настоящей председателем Верховного суда Замфирой Латыповой.
Ответ вот прямо даже не знаю, что тут и сказать. Выражаясь простым языком, уволенную судью действительно взяли обратно на работу, потому что в том суде работы слишком много и делать ее некому. Буквально – ответ г-жи Латыповой ниже.
Моя и редакционная жалоба на судью Давлетшину, судя по всему, не единственная. В конце декабря 2017 года Квалификационная коллегия судей Башкирии уже наказывала ее: привлекла к дисциплинарной ответственности и наложила взыскание в виде предупреждения. Кому интересно, соответствующий релиз размещен на сайте коллегии.
То есть, вы понимаете всю серьезность ситуации? Ведь всем известно, насколько судейское сообщество закрыто, является супер-привилегированной кастой, друг друга они не сдают, жалобы на судей крайне редко удовлетворяются. В этой связи остается только изумляться: насколько надо было насолить даже своим собственным коллегам, чтобы те наложили на нее дисциплинарку.
Так вот, что общего-то может быть между судьей и педофилом? Тот извращенец, о котором я рассказал в начале, устроившись на работу в другую школу, потому что больше некому, продолжил свои мерзкие практики по распусканию рук по несовершеннолетним девичьим телесам. И в этой другой школе терпеть это дело не стали и сдали, куда следует. Ну, собственно, поэтому об этом стало известно следователю, а потом и мне.
А вот судья, которую тоже поначалу уволили за несоблюдение закона, а потом взяли обратно, потому что больше некому, пока еще продолжает творить свое правосудие.