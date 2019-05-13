Башкирский казус: Что может быть общего у судьи и педофила

Так вот, что общего-то может быть между судьей и педофилом? Тот извращенец, о котором я рассказал в начале, устроившись на работу в другую школу, потому что больше некому, продолжил свои мерзкие практики по распусканию рук по несовершеннолетним девичьим телесам. И в этой другой школе терпеть это дело не стали и сдали, куда следует. Ну, собственно, поэтому об этом стало известно следователю, а потом и мне.