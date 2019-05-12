mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе волонтеры двое суток искали 24-летнего горожанина

12 мая 2019, 08:59
Фото: Лиза-Алерт Башкортостан / ВКонтакте
Парень ушел из дома и не вернулся.

24-летний Николай Мясоедов исчез 10 мая в Уфе после того, как ушел на прогулку. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавый, светло-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в синий спортивный костюм с белыми надписями и светло-коричневые кроссовки. Все, кто обладает информацией о местонахождении Николая Мясоедова, позвоните по телефонам: 88007005452 или 112.

Ближе к вечеру выяснилось. что мужчина позвонил близким. О том, где он был, не сообщается

Материалы по теме
В Уфе нашлась пропавшая 2 дня назад 13-летняя Камила ГазимоваВ Башкирии 33-летний мужчина уехал на своем автомобиле и пропал
#Новости#Поиски#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48