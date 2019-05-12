В Уфе волонтеры двое суток искали 24-летнего горожанина

24-летний Николай Мясоедов исчез 10 мая в Уфе после того, как ушел на прогулку. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавый, светло-русые волосы и голубые глаза.
Был одет в синий спортивный костюм с белыми надписями и светло-коричневые кроссовки. Все, кто обладает информацией о местонахождении Николая Мясоедова, позвоните по телефонам: 88007005452 или 112.
Ближе к вечеру выяснилось. что мужчина позвонил близким. О том, где он был, не сообщается