В Уфе разбился скутерист, за которым гналась полиция

Ночью произошло серьезное ДТП со смертельным исходом в Калининском районе Уфы. Подробности сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РБ
По предварительным данным, инспекторы ГИБДД заметили на улице ночью скутер, ехавший без включенных фар. Стражи порядка попытались остановить его, однако правонарушитель продолжил движение.
По словам инспекторов, они устремились в погоню за нарушителем, подавая в мегафон указания остановиться, на которые нарушитель не обращал внимания.
На улице Почтовой скутерист не справился с управлением и опрокинулся, от полученных травм водитель погиб на месте. Позднее выяснилось, что им оказался 30-летний уфимец, не имевший водительских прав. Помимо всего прочего, он ехал без мотошлема на голове.
Обстоятельства происшедшего выясняются. Химико-токсикологическая экспертиза покажет, управлял ли водитель двухколесным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.