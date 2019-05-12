mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе разбился скутерист, за которым гналась полиция

12 мая 2019, 11:27
Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
Погибший не имел водительских прав.

Ночью произошло серьезное ДТП со смертельным исходом в Калининском районе Уфы. Подробности сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РБ

По предварительным данным, инспекторы ГИБДД заметили на улице ночью скутер, ехавший без включенных фар. Стражи порядка попытались остановить его, однако правонарушитель продолжил движение.

По словам инспекторов, они устремились в погоню за нарушителем, подавая в мегафон указания остановиться, на которые нарушитель не обращал внимания.

На улице Почтовой скутерист не справился с управлением и опрокинулся, от полученных травм водитель погиб на месте. Позднее выяснилось, что им оказался 30-летний уфимец, не имевший водительских прав. Помимо всего прочего, он ехал без мотошлема на голове.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Химико-токсикологическая экспертиза покажет, управлял ли водитель двухколесным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по теме
В Башкирии в ДТП пострадало пять человек и один скончалсяВ Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими
#Новости#ДТП#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48