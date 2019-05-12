В Уфе разбился скутерист, за которым гналась полиция

На улице Почтовой скутерист не справился с управлением и опрокинулся, от полученных травм водитель погиб на месте. Позднее выяснилось, что им оказался 30-летний уфимец, не имевший водительских прав. Помимо всего прочего, он ехал без мотошлема на голове.