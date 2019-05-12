В Уфе на пляже утонул 24-летний парень

Еще один несчастный случай на воде едва не произошел в тот же день на реке Усолка, возле поселка Красноусольский в Гафурийском районе. Там помощь понадобилась двум сестрам в возрасте трех и семи лети. Играя у кромки воды, девочки зашли в речку и начали тонуть. Помощь им оказал мужчина, оказавшийся рядом.