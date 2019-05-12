В Уфе на пляже утонул 24-летний парень

Накануне, 11 мая, произошел трагический случай на пляже «Солнечный» на въезде в Уфу.
Как сообщили в уфимской Службе спасения 112, исчезновение молодого человека заметили его спутники и поспешили вызвать спасателей на катере, однако найти его живым уже не удалось.
Известно, что погибшим является 24-летний азербайджанец. Сейчас водолазы ищут его тело.
Ранее, 10 мая, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, в Уфимском районе в парке отдыха «Лукоморье» утонул мужчина.
Еще один несчастный случай на воде едва не произошел в тот же день на реке Усолка, возле поселка Красноусольский в Гафурийском районе. Там помощь понадобилась двум сестрам в возрасте трех и семи лети. Играя у кромки воды, девочки зашли в речку и начали тонуть. Помощь им оказал мужчина, оказавшийся рядом.