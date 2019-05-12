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В Уфе на пляже утонул 24-летний парень

12 мая 2019, 06:10
Фото: 2gis.ru
С начала мая это уже третье подобное ЧП на воде.

Накануне, 11 мая, произошел трагический случай на пляже «Солнечный» на въезде в Уфу.

Как сообщили в уфимской Службе спасения 112, исчезновение молодого человека заметили его спутники и поспешили вызвать спасателей на катере, однако найти его живым уже не удалось.

Известно, что погибшим является 24-летний азербайджанец. Сейчас водолазы ищут его тело.

Ранее, 10 мая, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, в Уфимском районе в парке отдыха «Лукоморье» утонул мужчина.

Еще один несчастный случай на воде едва не произошел в тот же день на реке Усолка, возле поселка Красноусольский в Гафурийском районе. Там помощь понадобилась двум сестрам в возрасте трех и семи лети. Играя у кромки воды, девочки зашли в речку и начали тонуть. Помощь им оказал мужчина, оказавшийся рядом.

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