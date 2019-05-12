Пока в Уфе строят фонтан-часы, рядом разрушается другой такой же объект

На сайте администрации Уфы опубликован отчет о ходе строительства гидродинамического фонтана-часов, расположенного на площади имени Ленина.
Как сообщили представители столичной администрации, на сегодняшний день завершен монтаж конструкции и отлажена система водо- и электроснабжения, проводится благоустройство прилегающей территории. Для защиты о вандалов устанавливается система видеонаблюдения.
Напомним, гидродинамический фонтан будет представлять собой часы в виде круглой чаши. Струи фонтана будут различаться по высоте, самая интенсивная из них отобразит текущий час. Фонтан оснастят подсветкой и музыкальным сопровождением.
Этот недострой простоял в заброшенном состоянии несколько лет.
Фонтан планируют запустить в День города – 12 июня.
Примечательно, что совсем рядом с ним находится другой заброшенный фонтан, который был построен еще в 80-е годы прошлого века, почти одновременно со зданием Русского драмтеатра. Однако о его судьбе пока ничего неизвестно.