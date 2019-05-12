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Пока в Уфе строят фонтан-часы, рядом разрушается другой такой же объект

12 мая 2019, 06:51
Фото: сайт Администрации г.Уфа
В мэрии столицы подтвердили, что гидродинамический фонтан будет запущен 12 июня.

На сайте администрации Уфы опубликован отчет о ходе строительства гидродинамического фонтана-часов, расположенного на площади имени Ленина.

Как сообщили представители столичной администрации, на сегодняшний день завершен монтаж конструкции и отлажена система водо- и электроснабжения, проводится благоустройство прилегающей территории. Для защиты о вандалов устанавливается система видеонаблюдения.

Фото: сайт Администрации г.Уфа

Напомним, гидродинамический фонтан будет представлять собой часы в виде круглой чаши. Струи фонтана будут различаться по высоте, самая интенсивная из них отобразит текущий час. Фонтан оснастят подсветкой и музыкальным сопровождением.

Этот недострой простоял в заброшенном состоянии несколько лет.

Фонтан планируют запустить в День города – 12 июня.

Фото: сайт Администрации г.Уфа

Примечательно, что совсем рядом с ним находится другой заброшенный фонтан, который был построен еще в 80-е годы прошлого века, почти одновременно со зданием Русского драмтеатра. Однако о его судьбе пока ничего неизвестно.

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