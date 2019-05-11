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В Уфе прошел показ нетрадиционных моделей «Мин шәхес»

11 мая 2019, 13:27
Фото: Евгений Иванов.
Впервые на подиум вышла девушка с диагнозом ДЦП.

Главным организатором и идейным вдохновителем проекта выступила Эльвира Ишмуратова, известная в республика и за ее пределами plus-size модель, руководитель студии танцев и грации Stikhia.

Показ состоялся в рамках Дней красоты в Уфе. На подиум вышли модели разных форм и национальностей из Башкирии, Татарии, Оренбурга, Москвы, Армении. Более 40 человек от 3 до 60 лет.

В показе также приняла участие модель с ограниченными возможностями, — впервые на подиум вышла девушка с диагнозом ДЦП. В показе участвовали целыми семьями, мамы выходили с детьми.

Показ украшали национальные танцевальные номера от «Guzal-danse».

Модели продемонстрировали новую коллекцию российского дизайнера Павла RАЙ, участника Mercedes-Benz Fashion Week ss 16/17, Long Fashion Weekend в Челябинске, программы «Подиум» на телеканале «Пятница». Дизайнер также являетсяавтором благотворительной акции «Красные нити» совместно с благотворительными фондами и Покровским детским домом. В рамках показа в Уфе также прошла презентация короткометражного фильма «Я личность».

— С Павлом у нас на самом деле много общего. Моя мама работала в детстве в школе-интернате ДЦП, Павел по профессии учитель-реабилитолог, работает в психоневрологическом интернате. Наша цель — показать, что истинная красота на самом деле не имеет никаких границ. Я предложила озвучить на башкирском языке перед самыми съемками. Вся съемочная группа заинтересовалась звучанием башкирской речи, и участники проекта повторяли за мной эту фразу. Я личность. Мин шәхес! Слоган коллекции — «Мы все разные и все уникальные», — говорит Эльвира Ишмуратова.

Благотворительный проект своего бренда «Красные нити» организовал дизайнер Павел Рай. Суть проекта — привлечь внимание общественности к людям с ограниченными возможностями и проблемам, которые могут в любой момент затронуть каждого из нас вне зависимости от пола, религии, национальности, морального и финансового статуса.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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