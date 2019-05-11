В Уфе прошел показ нетрадиционных моделей «Мин шәхес»

— С Павлом у нас на самом деле много общего. Моя мама работала в детстве в школе-интернате ДЦП, Павел по профессии учитель-реабилитолог, работает в психоневрологическом интернате. Наша цель — показать, что истинная красота на самом деле не имеет никаких границ. Я предложила озвучить на башкирском языке перед самыми съемками. Вся съемочная группа заинтересовалась звучанием башкирской речи, и участники проекта повторяли за мной эту фразу. Я личность. Мин шәхес! Слоган коллекции — «Мы все разные и все уникальные», — говорит Эльвира Ишмуратова.