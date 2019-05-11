Пьяный житель Башкирии перерезал горло собаке прямо на глазах у детей

«Гуманизм, любовь к ближнему, забота о нем — это то, что мы стараемся воспитать в наших детях, демонстрируя нормы поведения лично. Кроме того, нравственные принципы и принципы гуманности в отношении домашних питомцев прописаны в статье 4 принятого в конце прошлого года Закона „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“. Бесчеловечное отношение к тем, кто живет рядом с нами, недопустимо и требует внимания со стороны надзорных органов. Подобные факты должны караться по всей строгости закона», — заявила Руфина Шигапова.