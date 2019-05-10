«Никто строить не будет»: дети в Башкирии ходят в школу по проезжей части

– Каждый день по этой дороге школьники идут из школы пешком, подвергая себя опасности, а автомобилисты взаимно не совсем рады наличию пешеходов на проезжей части. С жителями было принято решение направить запрос в 2018 году перед началом строительного сезона для того, чтобы все необходимые процедуры были проведены, и в течение лета тротуар был успешно построен, – рассказал он.