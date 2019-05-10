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«Никто строить не будет»: дети в Башкирии ходят в школу по проезжей части

10 мая 2019, 06:02
Фото: iglvesti
Жители микрорайона Надежда в Благовещенске несколько лет просят достроить единственную дорогу к ним, рассказал депутат Сергей Жуков.

По его словам, в Надежде обеспокоены тем, что по пути следования в микрорайон на единственной автомобильной дороге отсутствует тротуар, что подвергает жителей опасности. Сергей Жуков также отметил, что впервые этот вопрос поднялся в 2017 году.

– Каждый день по этой дороге школьники идут из школы пешком, подвергая себя опасности, а автомобилисты взаимно не совсем рады наличию пешеходов на проезжей части. С жителями было принято решение направить запрос в 2018 году перед началом строительного сезона для того, чтобы все необходимые процедуры были проведены, и в течение лета тротуар был успешно построен, – рассказал он.

Фото: Сергей Жуков

Сергей Жуков сообщил, что полученный ответ на депутатский запрос гласил, что в настоящий момент составляется смета. В то же время личный ответ главы администрации Благовещенска указывает на то, что «никто ничего строить не будет». Депутат уточнил, что планирует отправлять запрос снова, и в случае отказа будет вынужден собрать подписи для обращения к врио главы Башкирии Радию Хабирову с просьбой помочь в сложившейся ситуации.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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