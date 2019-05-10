«Никто строить не будет»: дети в Башкирии ходят в школу по проезжей части

По его словам, в Надежде обеспокоены тем, что по пути следования в микрорайон на единственной автомобильной дороге отсутствует тротуар, что подвергает жителей опасности. Сергей Жуков также отметил, что впервые этот вопрос поднялся в 2017 году.
– Каждый день по этой дороге школьники идут из школы пешком, подвергая себя опасности, а автомобилисты взаимно не совсем рады наличию пешеходов на проезжей части. С жителями было принято решение направить запрос в 2018 году перед началом строительного сезона для того, чтобы все необходимые процедуры были проведены, и в течение лета тротуар был успешно построен, – рассказал он.
Сергей Жуков сообщил, что полученный ответ на депутатский запрос гласил, что в настоящий момент составляется смета. В то же время личный ответ главы администрации Благовещенска указывает на то, что «никто ничего строить не будет». Депутат уточнил, что планирует отправлять запрос снова, и в случае отказа будет вынужден собрать подписи для обращения к врио главы Башкирии Радию Хабирову с просьбой помочь в сложившейся ситуации.