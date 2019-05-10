МЧС Башкирии предупредили об аномально жаркой погоде в республике

В региональном МЧС сообщили, что в период с 10 по 13 мая прогнозируются опасные явления. Уточнятся, что в республике в эти дни будет стоять аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

– Больше всего от жары страдают городские жители и поэтому многие захотят выехать на природу. Рекомендуем соблюдать все меры предосторожности, чтобы ваш отдых был безопасным, – предупредили в МЧС. Со ссылкой на «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ведомстве доводят до сведения, что сегодня, 10 мая, с 20:00 до 20:00 11 мая, ожидается переменная облачность, гроза и дождь. По прогнозу, в Башкирию придет ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха днем оставит 27-30 градусов тепла, ночью 12-17 градусов. На дорогах утром возможен туман, видимость составит от 500 до 1000 метров. Материалы по теме Жара, горная болезнь и тропики: на что пошел уфимец ради детей из Башкирии В МЧС Башкирии предупредили жителей об аномальной жаре