mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 мая 2019, 08:38

Published 9 мая 2019, 08:38

Modified 17 октября 2022, 19:47

Updated 17 октября 2022, 19:47

В Уфе в честь Дня Победы состоялся масштабный праздничный парад

9 мая 2019, 08:38
Впервые за много лет Уфа отпраздновала День Победы масштабным парадом с участием военной техники, военнослужащих и курсантов.

Командование уфимским парадом было поручено полковнику Кериму Идрисову, а принимал – полковник Сергей Порохня.

На трибунах за происходящим наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий и другие герои. Среди них были известные военные-уроженцы республики, Герои РФ - летчик Риф Сахабутдинов, летчики-испытатели Венер Мухаметгареев и Вячеслав Аверьянов.

Свои поздравления озвучили врио главы региона Радий Хабиров, спикер Госсобрания Константин Толкачев, мэр Уфы Ульфат Мустафин, руководители министерств и различных ведомств.

Торжественное открытие прохождения с честью исполнил взвод барабанщиков Башкирского кадетского корпуса. За ним последовала знаменная группа и взвод почетного караула.

Затем по проспекту Октября прошла “парадная коробка” из 1300 человек под сопровождении маршевой музыки сводного духового оркестра. Далее последовала техника времен Великой Отечественной войны из коллекции жителя Красногорска Вадима Задорожного.

Жители Уфы могут ознакомиться военной техникой в течение дня.

После парада стартовала общероссийская гражданско-патриотическая акция “Бессмертный полк”.

Материалы по теме
В Башкирии 9 мая пройдет телемарафон «Истории Победы»Уфимцы смогут поздравить ветеранов с Днём Победы лично9 мая в Уфе: Главные мероприятия празднования Дня Победы
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика