В Уфе в честь Дня Победы состоялся масштабный праздничный парад

На трибунах за происходящим наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий и другие герои. Среди них были известные военные-уроженцы республики, Герои РФ - летчик Риф Сахабутдинов, летчики-испытатели Венер Мухаметгареев и Вячеслав Аверьянов.