В Уфе в честь Дня Победы состоялся масштабный праздничный парад

Posted 9 мая 2019, 08:38
Published 9 мая 2019, 08:38
Modified 17 октября 2022, 19:47
Updated 17 октября 2022, 19:47
Командование уфимским парадом было поручено полковнику Кериму Идрисову, а принимал – полковник Сергей Порохня.
На трибунах за происходящим наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий и другие герои. Среди них были известные военные-уроженцы республики, Герои РФ - летчик Риф Сахабутдинов, летчики-испытатели Венер Мухаметгареев и Вячеслав Аверьянов.
Свои поздравления озвучили врио главы региона Радий Хабиров, спикер Госсобрания Константин Толкачев, мэр Уфы Ульфат Мустафин, руководители министерств и различных ведомств.
Торжественное открытие прохождения с честью исполнил взвод барабанщиков Башкирского кадетского корпуса. За ним последовала знаменная группа и взвод почетного караула.
Затем по проспекту Октября прошла “парадная коробка” из 1300 человек под сопровождении маршевой музыки сводного духового оркестра. Далее последовала техника времен Великой Отечественной войны из коллекции жителя Красногорска Вадима Задорожного.
Жители Уфы могут ознакомиться военной техникой в течение дня.
После парада стартовала общероссийская гражданско-патриотическая акция “Бессмертный полк”.