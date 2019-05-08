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В Уфе прошла генеральная репетиция завтрашнего Парада Победы

8 мая 2019, 04:34
Для этого вечером перекрыли на несколько часов часть проспекта Октября.

Накануне, 7 мая, вечером в центре Уфы прошла генеральная репетиция парада Победы. Видео с этого мероприятия в соцсетях разместила вице-мэр Алина Сулейманова.

В репетиции приняли участие и военные, и простые горожане. При этом молодежь не упустила случая пообщаться вживую с главой столичной администрации Ульфатом Мустафиным.

Напомним, впервые за много лет парад Победы пройдет по проспекту Октября завтра утром. Следом за ним по проспекту Октября проследует шествие «Бессмертного полка».

Впрочем, радужное настроении по поводу удачной репетиции было подпорчено рассерженными комментариями тех, кто вынужден был провести вечер в пробке по дороге в аэропорт и даже опоздал на самолет.

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