В Сибае остановили подтопление карьера из-за участившихся превышений ПДК

Posted 8 мая 2019, 05:44
Published 8 мая 2019, 05:44
Modified 17 октября 2022, 19:46
Updated 17 октября 2022, 19:46
Накануне, 7 мая, активисты движения «Сибай, дыши!» сообщили о том, что в данный момент подтопление карьера приостановлено. Общественники рассказали, что сначала побывали в оперативном штабе, представители которого не смогли ответить на все их вопросы и предложили организовать встречу со специалистами УГОКа.
Сведения, которые дали сотрудники комбината, внесли существенные коррективы в сложившиеся представления о текущей ситуации.
Прежде всего, выяснилось, что подтопление Сибайского карьера сейчас остановлено. По словам специалистов УГОК, это связано с участившимися случаями превышения ПДК и роста температуры на бортах. Специалисты, по их словам, посчитали нужным переждать, пока затапливаемая порода охладится. Однако у активистов «Сибай, дыши!» эти пояснения вызвали сомнения.
- Слабо верится, конечно, что это правда, потому что ранее 30-50-60 ПДК никого не пугали, и тогда никто подтопление не останавливал, - привели они свои доводы в сообщении в соцсетях. - Проект нового этапа подтопления сейчас проходит согласования и будет принят не раньше 13-15 мая. Подтопление по нему будет длиться 147 дней. Сначала карьер затопят на 20 метров, потом снова месяц будут смотреть и наблюдать за результатами. Если такой уровень затопления не поможет урегулировать ситуацию, будут затоплены еще 20 метров.
- По затоплению Нижней залежи (другая часть карьера, где до последнего времени велась добыча руды и где в феврале погиб машинист – ред.) проекта нет, и будет он не скоро. Частично она подтоплена и туда завезены 500 тонн извести для подщелачивания, - поделились активисты информацией.
Напомним, согласно актам, документам и решениям по расследованию несчастного случая, на Нижней залежи имеется пласт горящей руды высотой не менее 100 метров, возникший из-за неэффективной закладки отработанного пространства в связи с восточно-сибайским разломом. За этой площадкой также ведутся сейчас маркшейдерские наблюдения.
По данным «Сибай, дыши!», сейчас работы в Нижней залежи приостановлены, добыча руды ведется только в Камаганском карьере.
Есть еще интересная информация о состоянии дел на карьере. В связи с принятым ранее решением суда о ликвидации проблемы к 28 апреля, в Сибай 29 апреля приезжали судебные приставы из Уфы и совместно с лабораториями участвовали в заборе проб воздуха. Повторно они приедут 13 мая.
- Почему раз в две недели и кто придумал такую частоту контроля – вопрос, - сделали ремарку общественники. - Как говорится, Бог терпел и нам велел.
Тем временем сегодня с утра в соцсетях вновь сообщали о загазованности в районе карьера, этот тревожный процесс был реально заметен при помощи камер, установленных на бортах карьера. Датчики активистов вновь выявили превышение ПДК диоксида серы в районе поселка Золото.
Медиакорсеть следит за ситуацией.